https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755408386.html

Путин призвал регионы брать ответственность за меры по борьбе с COVID-19

Путин призвал регионы брать ответственность за меры по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021

Путин призвал регионы брать ответственность за меры по борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин призвал регионы быть более ответственными при борьбе с коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:05

2021-10-20T15:05

2021-10-20T15:35

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал регионы быть более ответственными при борьбе с коронавирусной инфекцией.Путин в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции."Повторю: пожалуйста, берите эту ответственность на себя, она вам передана, не затягивайте принимайте необходимые решения", - заявил президент."Поручу полпредам в регионах Российской Федерации внимательным образом за этим наблюдать и, если нужно, оказывать поддержку", - заключил Путин.

https://ria.ru/20211020/putin-1755407580.html

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2021

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