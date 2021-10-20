https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755408386.html
Путин призвал регионы брать ответственность за меры по борьбе с COVID-19
Путин призвал регионы брать ответственность за меры по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021
Путин призвал регионы брать ответственность за меры по борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин призвал регионы быть более ответственными при борьбе с коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:05
2021-10-20T15:05
2021-10-20T15:35
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал регионы быть более ответственными при борьбе с коронавирусной инфекцией.Путин в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции."Повторю: пожалуйста, берите эту ответственность на себя, она вам передана, не затягивайте принимайте необходимые решения", - заявил президент."Поручу полпредам в регионах Российской Федерации внимательным образом за этим наблюдать и, если нужно, оказывать поддержку", - заключил Путин.
https://ria.ru/20211020/putin-1755407580.html
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15:05 20.10.2021 (обновлено: 15:35 20.10.2021)
Путин призвал регионы брать ответственность за меры по борьбе с COVID-19
Путин призвал регионы быть более ответственными при борьбе с коронавирусной инфекцией