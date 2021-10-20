https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755406890.html
Путин попросил россиян брать больничный при наличии больных домочадцев
Путин попросил россиян брать больничный при наличии больных домочадцев - РИА Новости, 20.10.2021
Путин попросил россиян брать больничный при наличии больных домочадцев
Президент России Владимир Путин попросил россиян брать больничный, если родственники дома болеют коронавирусом, это позволит не подвергать риску других людей -... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:01
2021-10-20T15:01
2021-10-20T15:39
распространение коронавируса
общество
владимир путин
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил россиян брать больничный, если родственники дома болеют коронавирусом, это позволит не подвергать риску других людей - знакомых, друзей и коллег."Тем самым вы не допустите дальнейшего распространение инфекции, не будете подвергать риску своих знакомых, друзей и коллег по работе", - добавил глава государства."Я прошу Минздрав отслеживать, как идет выдача таких больничных в регионах, а власти субъектов РФ прошу контролировать самоизоляцию таких граждан. Сделать это, естественно, нужно деликатно, с уважением к людям", - отметил президент.
https://ria.ru/20211019/samoizolyatsiya-1755204463.html
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общество, владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:01 20.10.2021 (обновлено: 15:39 20.10.2021)
Путин попросил россиян брать больничный при наличии больных домочадцев
Путин попросил россиян брать больничный, если родственники дома болеют COVID-19