Путин попросил россиян брать больничный при наличии больных домочадцев

"Я обращаюсь сегодня ко всем нашим гражданам: дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома. Даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят, тем не менее, нужно это сделать", - сказал Путин на совещании с правительством РФ в режиме видеоконференции.