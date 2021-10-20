15:01 20.10.2021 (обновлено: 17:58 20.10.2021)
Врач составил портрет типичного пациента с коронавирусом
Врач Коммунарки Купрейчик: у пациента с COVID-19 есть как минимум одна хроническая болезнь
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи в карантинном центре в Коммунарке
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Врач больницы в Коммунарке Василий Купрейчик рассказал о среднестатистическом пациенте, госпитализированном с COVID-19.
По его словам, несмотря на информацию о том, что инфекция стала больше затрагивать молодых людей, в целом ситуация осталась прежней.
"Это обычно человек старше 50 лет, с как минимум одной хронической болезнью (чаще всего ожирение, диабет, гипертония), непривитый, не болевший ранее", — написал медик на своей странице в фейсбуке.
Купрейчик отметил, что молодых в палатах действительно стало больше из-за появления новых штаммов, однако смертность среди них по-прежнему находится на низком уровне. Он призвал не утрировать, думая, что "весь стационар — это 20-летние", и отметил, что сегодня эта категория больше беспокоится о своем здоровье, нежели 40 лет назад.
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За последние сутки в России выявили 34 073 случая COVID-19, при этом число смертей от инфекции побило очередной антирекорд и достигло 1028. С начала эпидемии в стране от коронавируса умерли 226 353 человек, всего зафиксировали 8 094 825 случаев заболевания. Темпы прироста составляют 0,42%.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах не прививалось.