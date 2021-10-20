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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755406728.html
Портрет типичного пациента с ковидом
Врач составил портрет типичного пациента с коронавирусом - РИА Новости, 20.10.2021
Портрет типичного пациента с ковидом
Врач больницы в Коммунарке Василий Купрейчик рассказал о среднестатистическом пациенте, госпитализированном с COVID-19. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:01
2021-10-20T17:58
распространение коронавируса
общество
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михаил мурашко
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Врач больницы в Коммунарке Василий Купрейчик рассказал о среднестатистическом пациенте, госпитализированном с COVID-19.По его словам, несмотря на информацию о том, что инфекция стала больше затрагивать молодых людей, в целом ситуация осталась прежней."Это обычно человек старше 50 лет, с как минимум одной хронической болезнью (чаще всего ожирение, диабет, гипертония), непривитый, не болевший ранее", — написал медик на своей странице в фейсбуке.Купрейчик отметил, что молодых в палатах действительно стало больше из-за появления новых штаммов, однако смертность среди них по-прежнему находится на низком уровне. Он призвал не утрировать, думая, что "весь стационар — это 20-летние", и отметил, что сегодня эта категория больше беспокоится о своем здоровье, нежели 40 лет назад.За последние сутки в России выявили 34 073 случая COVID-19, при этом число смертей от инфекции побило очередной антирекорд и достигло 1028. С начала эпидемии в стране от коронавируса умерли 226 353 человек, всего зафиксировали 8 094 825 случаев заболевания. Темпы прироста составляют 0,42%.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах не прививалось.
https://ria.ru/20211020/bezrukov-1755320717.html
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коммунарка (москва), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:01 20.10.2021 (обновлено: 17:58 20.10.2021)
 
Врач составил портрет типичного пациента с коронавирусом

Врач Коммунарки Купрейчик: у пациента с COVID-19 есть как минимум одна хроническая болезнь

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи в карантинном центре в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Врач больницы в Коммунарке Василий Купрейчик рассказал о среднестатистическом пациенте, госпитализированном с COVID-19.
По его словам, несмотря на информацию о том, что инфекция стала больше затрагивать молодых людей, в целом ситуация осталась прежней.
"Это обычно человек старше 50 лет, с как минимум одной хронической болезнью (чаще всего ожирение, диабет, гипертония), непривитый, не болевший ранее", — написал медик на своей странице в фейсбуке.
Купрейчик отметил, что молодых в палатах действительно стало больше из-за появления новых штаммов, однако смертность среди них по-прежнему находится на низком уровне. Он призвал не утрировать, думая, что "весь стационар — это 20-летние", и отметил, что сегодня эта категория больше беспокоится о своем здоровье, нежели 40 лет назад.
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За последние сутки в России выявили 34 073 случая COVID-19, при этом число смертей от инфекции побило очередной антирекорд и достигло 1028. С начала эпидемии в стране от коронавируса умерли 226 353 человек, всего зафиксировали 8 094 825 случаев заболевания. Темпы прироста составляют 0,42%.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах не прививалось.
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