https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755406728.html

Портрет типичного пациента с ковидом

Врач составил портрет типичного пациента с коронавирусом - РИА Новости, 20.10.2021

Портрет типичного пациента с ковидом

Врач больницы в Коммунарке Василий Купрейчик рассказал о среднестатистическом пациенте, госпитализированном с COVID-19. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:01

2021-10-20T15:01

2021-10-20T17:58

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россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Врач больницы в Коммунарке Василий Купрейчик рассказал о среднестатистическом пациенте, госпитализированном с COVID-19.По его словам, несмотря на информацию о том, что инфекция стала больше затрагивать молодых людей, в целом ситуация осталась прежней."Это обычно человек старше 50 лет, с как минимум одной хронической болезнью (чаще всего ожирение, диабет, гипертония), непривитый, не болевший ранее", — написал медик на своей странице в фейсбуке.Купрейчик отметил, что молодых в палатах действительно стало больше из-за появления новых штаммов, однако смертность среди них по-прежнему находится на низком уровне. Он призвал не утрировать, думая, что "весь стационар — это 20-летние", и отметил, что сегодня эта категория больше беспокоится о своем здоровье, нежели 40 лет назад.За последние сутки в России выявили 34 073 случая COVID-19, при этом число смертей от инфекции побило очередной антирекорд и достигло 1028. С начала эпидемии в стране от коронавируса умерли 226 353 человек, всего зафиксировали 8 094 825 случаев заболевания. Темпы прироста составляют 0,42%.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах не прививалось.

https://ria.ru/20211020/bezrukov-1755320717.html

https://ria.ru/20211020/maski-1755336089.html

коммунарка (москва)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коммунарка (москва), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии