https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755405929.html
Путин призвал сбить темпы распространения коронавируса
Путин призвал сбить темпы распространения коронавируса - РИА Новости, 20.10.2021
Путин призвал сбить темпы распространения коронавируса
Сейчас важно сбить темпы распространения коронавируса, дополнительно мобилизовать резервы и возможности системы здравоохранения, заявил президент России... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:59
2021-10-20T14:59
2021-10-20T15:16
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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владимир путин
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Сейчас важно сбить темпы распространения коронавируса, дополнительно мобилизовать резервы и возможности системы здравоохранения, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас прежде всего важно сбить темпы ее распространения. Конечно, дополнительно мобилизовать резервы и возможности системы здравоохранения, которая в настоящий момент работает в состоянии высочайшего напряжения", — сказал Путин на совещании с членами правительства.
https://ria.ru/20211020/putin-1755407580.html
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коронавирус covid-19, общество, владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
14:59 20.10.2021 (обновлено: 15:16 20.10.2021)
Путин призвал сбить темпы распространения коронавируса
Путин: сейчас важно сбить темпы распространения коронавируса и мобилизовать резервы