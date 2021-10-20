https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755405929.html

Путин призвал сбить темпы распространения коронавируса

Путин призвал сбить темпы распространения коронавируса - РИА Новости, 20.10.2021

Путин призвал сбить темпы распространения коронавируса

Сейчас важно сбить темпы распространения коронавируса, дополнительно мобилизовать резервы и возможности системы здравоохранения, заявил президент России... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:59

2021-10-20T14:59

2021-10-20T15:16

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

общество

владимир путин

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Сейчас важно сбить темпы распространения коронавируса, дополнительно мобилизовать резервы и возможности системы здравоохранения, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас прежде всего важно сбить темпы ее распространения. Конечно, дополнительно мобилизовать резервы и возможности системы здравоохранения, которая в настоящий момент работает в состоянии высочайшего напряжения", — сказал Путин на совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20211020/putin-1755407580.html

россия

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коронавирус covid-19, общество, владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии