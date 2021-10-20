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Путин назвал ситуацию с коронавирусом сложной
Путин назвал ситуацию с коронавирусом сложной - РИА Новости, 20.10.2021
Путин назвал ситуацию с коронавирусом сложной
Ситуация с коронавирусом в России сложная, темпы распространения выросли, а темпы вакцинации невысокие, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:58
2021-10-20T14:58
2021-10-20T15:14
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России сложная, темпы распространения выросли, а темпы вакцинации невысокие, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции."Действительно, ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, складывается сложная в стране. Темпы распространения эпидемии во многих регионах за последнее время значительно выросли. Вы сейчас, уважаемые коллеги, назвали цифры статистики. При этом уровень вакцинации граждан остается, к сожалению, пока невысоким, что во многом и предопределяет быстроту распространения инфекции", - сказал президент на совещании.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, владимир путин, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:58 20.10.2021 (обновлено: 15:14 20.10.2021)
Путин назвал ситуацию с коронавирусом сложной
Путин заявил о росте темпов распространения коронавируса в России