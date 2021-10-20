https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755405647.html

Путин назвал ситуацию с коронавирусом сложной

Путин назвал ситуацию с коронавирусом сложной - РИА Новости, 20.10.2021

Путин назвал ситуацию с коронавирусом сложной

Ситуация с коронавирусом в России сложная, темпы распространения выросли, а темпы вакцинации невысокие, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:58

2021-10-20T14:58

2021-10-20T15:14

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

владимир путин

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755403755_0:230:3078:1961_1920x0_80_0_0_f6626bfc40e4ea61f256876fd18accf7.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России сложная, темпы распространения выросли, а темпы вакцинации невысокие, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции."Действительно, ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, складывается сложная в стране. Темпы распространения эпидемии во многих регионах за последнее время значительно выросли. Вы сейчас, уважаемые коллеги, назвали цифры статистики. При этом уровень вакцинации граждан остается, к сожалению, пока невысоким, что во многом и предопределяет быстроту распространения инфекции", - сказал президент на совещании.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, владимир путин, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии