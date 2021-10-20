https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755402797.html
Голикова попросила россиян не ездить в другие регионы во время пандемии
Голикова попросила россиян не ездить в другие регионы во время пандемии - РИА Новости, 20.10.2021
Голикова попросила россиян не ездить в другие регионы во время пандемии
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией гражданам лучше воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидобстановку, сообщила... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:49
2021-10-20T14:49
2021-10-20T15:26
татьяна голикова
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_08eb37f57dc7bbd774b88bfe0722beb4.jpg
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией гражданам лучше воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидобстановку, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На портале "Стопкоронавирус", наряду с вакцинацией, на прошлой неделе опубликована тепловая карта, еженедельно отражающая напряжённость эпидситуации в разрезе регионов, исходя из разработанных нами критериев. Это сделано, в том числе, для того, чтобы каждый гражданин понимал ситуацию в регионе и при планировании поездок осознанно принимал решение о целесообразности путешествий в другие регионы. Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию, а также не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных регионов", – сказала Голикова на совещании у президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20211020/situatsiya-1755399588.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_1c098df826ef86a0ab5e09b91ebf5833.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:49 20.10.2021 (обновлено: 15:26 20.10.2021)
Голикова попросила россиян не ездить в другие регионы во время пандемии
Голикова попросила россиян не ездить в другие регионы во время пандемии