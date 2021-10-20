https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755402797.html

Голикова попросила россиян не ездить в другие регионы во время пандемии

Голикова попросила россиян не ездить в другие регионы во время пандемии - РИА Новости, 20.10.2021

Голикова попросила россиян не ездить в другие регионы во время пандемии

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией гражданам лучше воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидобстановку, сообщила... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:49

2021-10-20T14:49

2021-10-20T15:26

татьяна голикова

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией гражданам лучше воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидобстановку, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На портале "Стопкоронавирус", наряду с вакцинацией, на прошлой неделе опубликована тепловая карта, еженедельно отражающая напряжённость эпидситуации в разрезе регионов, исходя из разработанных нами критериев. Это сделано, в том числе, для того, чтобы каждый гражданин понимал ситуацию в регионе и при планировании поездок осознанно принимал решение о целесообразности путешествий в другие регионы. Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию, а также не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных регионов", – сказала Голикова на совещании у президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20211020/situatsiya-1755399588.html

россия

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2021

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