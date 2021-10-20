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Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 35 регионах
Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 35 регионах - РИА Новости, 20.10.2021
Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 35 регионах
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 35 регионах страны показатель заболеваемости коронавирусом выше среднероссийского, рост наблюдается во всех... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:35
2021-10-20T14:35
2021-10-20T15:25
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
татьяна голикова
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 35 регионах страны показатель заболеваемости коронавирусом выше среднероссийского, рост наблюдается во всех возрастных группах."Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано на сегодняшний день в 35 регионах, рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, но в первую очередь нас беспокоят, конечно, граждане 60 лет и старше", - сказала она на совещании у президента страны.
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"Во всех возрастных группах" – Голикова о росте заболеваемости COVID-19 в 35 регионах
"Во всех возрастных группах" – Голикова о росте заболеваемости COVID-19 в 35 регионах
2021-10-20T14:35
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PT0M58S
РИА Новости
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коронавирус covid-19, татьяна голикова, россия, коронавирус в россии
14:35 20.10.2021 (обновлено: 15:25 20.10.2021)
Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 35 регионах
Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 35 регионах