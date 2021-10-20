https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755398694.html

Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 35 регионах

Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 35 регионах - РИА Новости, 20.10.2021

Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 35 регионах

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 35 регионах страны показатель заболеваемости коронавирусом выше среднероссийского, рост наблюдается во всех... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:35

2021-10-20T14:35

2021-10-20T15:25

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

татьяна голикова

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 35 регионах страны показатель заболеваемости коронавирусом выше среднероссийского, рост наблюдается во всех возрастных группах."Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано на сегодняшний день в 35 регионах, рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, но в первую очередь нас беспокоят, конечно, граждане 60 лет и старше", - сказала она на совещании у президента страны.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Во всех возрастных группах" – Голикова о росте заболеваемости COVID-19 в 35 регионах "Во всех возрастных группах" – Голикова о росте заболеваемости COVID-19 в 35 регионах 2021-10-20T14:35 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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