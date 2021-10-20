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В Москве за сутки госпитализировали 1529 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1529 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1529 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализировано 1 529 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 649 человек, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:45
2021-10-20T11:45
2021-10-20T11:45
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 1 529 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 649 человек, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 5 847 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1 529 человек. На ИВЛ находятся 649 человек. В городе выздоровели ещё 4 157 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 544 301", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 76 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 1529 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1529 пациентов с COVID-19, на ИВЛ — 649 человек