https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755353448.html

В России выявили 34 073 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 34 073 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 20.10.2021

В России выявили 34 073 новых случая заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России выросло на 34 073, до 8 094 825 , сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:33

2021-10-20T11:33

2021-10-20T11:33

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 окт —РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло на 34 073, до 8 094 825 , сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 34 073 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 067 (9,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.За всю пандемию в стране зарегистрировано 8 094 825 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,42%.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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