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В России выявили 34 073 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 34 073 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 20.10.2021
В России выявили 34 073 новых случая заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России выросло на 34 073, до 8 094 825 , сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:33
2021-10-20T11:33
2021-10-20T11:33
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт —РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло на 34 073, до 8 094 825 , сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 34 073 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 067 (9,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.За всю пандемию в стране зарегистрировано 8 094 825 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,42%.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России выявили 34 073 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 34 073 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах