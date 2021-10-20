https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755353139.html

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 20.10.2021

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки

Россия обновила антирекорд по смертности от коронавируса, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:32

2021-10-20T11:32

2021-10-20T12:21

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия обновила антирекорд по смертности от коронавируса, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки подтверждено 1028 смертей", — говорится в сообщении.В частности, в Москве умерли 76 пациентов с COVID-19, Санкт-Петербурге — 62, Нижегородской области — 40.Предыдущий максимум фиксировали накануне — 1015, до этого — 16 октября — 1002. Всего за пандемию скончались 226 353 человека.Инфицированных стало на 34 073 больше, накануне было 33 740, темп прироста — 0,42 процента. В первой тройке Москва (5847, днем ранее 5700), Санкт-Петербург (3274), Подмосковье (2590). В конце списка — Ненецкий округ (16), Чукотка (18) и Магаданская область (20). Выписался 25 231 человек, с начала эпидемии — 7 065 712.Число заболевших в мире, по последним данным ВОЗ, приближается к 250 миллионам, почти пять миллионов спасти не удалось. Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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