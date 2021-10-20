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В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 20.10.2021
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки
Россия обновила антирекорд по смертности от коронавируса, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:32
2021-10-20T11:32
2021-10-20T12:21
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия обновила антирекорд по смертности от коронавируса, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки подтверждено 1028 смертей", — говорится в сообщении.В частности, в Москве умерли 76 пациентов с COVID-19, Санкт-Петербурге — 62, Нижегородской области — 40.Предыдущий максимум фиксировали накануне — 1015, до этого — 16 октября — 1002. Всего за пандемию скончались 226 353 человека.Инфицированных стало на 34 073 больше, накануне было 33 740, темп прироста — 0,42 процента. В первой тройке Москва (5847, днем ранее 5700), Санкт-Петербург (3274), Подмосковье (2590). В конце списка — Ненецкий округ (16), Чукотка (18) и Магаданская область (20). Выписался 25 231 человек, с начала эпидемии — 7 065 712.Число заболевших в мире, по последним данным ВОЗ, приближается к 250 миллионам, почти пять миллионов спасти не удалось. Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 20.10.2021 (обновлено: 12:21 20.10.2021)
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки
В России за сутки от COVID-19 умерли 1028 человек
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия обновила антирекорд по смертности от коронавируса, следует из данных оперативного штаба.
"За последние сутки подтверждено 1028 смертей", — говорится в сообщении.
В частности, в Москве
умерли 76 пациентов с COVID-19, Санкт-Петербурге
— 62, Нижегородской области
— 40.
Предыдущий максимум фиксировали накануне — 1015, до этого — 16 октября — 1002. Всего за пандемию скончались 226 353 человека.
Инфицированных стало на 34 073 больше, накануне было 33 740, темп прироста — 0,42 процента. В первой тройке Москва (5847, днем ранее 5700), Санкт-Петербург (3274), Подмосковье (2590). В конце списка — Ненецкий округ (16), Чукотка (18) и Магаданская область (20). Выписался 25 231 человек, с начала эпидемии — 7 065 712.
Число заболевших в мире, по последним данным ВОЗ
, приближается к 250 миллионам, почти пять миллионов спасти не удалось. Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США, Индии, Бразилии и Великобритании.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко
, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ
заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.