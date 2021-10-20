Фонд Гейтсов выделил деньги на лекарства от COVID-19 для бедных стран
Фонд Гейтсов выделил 120 миллионов долларов на лекарства от COVID-19 для бедных стран
© AP Photo / Vincent ThianМедицинский персонал в защитных костюмах в находящемся на карантине центре Menara City One в Куала-Лумпуре, Малайзия
© AP Photo / Vincent Thian
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 120 миллионов долларов на ускорение доступа бедных стран к новому лекарству от коронавируса в виде таблеток, разработанному американской фармацевтической компанией Merck&Co, говорится в сообщении фонда.
Ранее Merck&Co заявил об успешном испытании таблеток молнупиравир, снижающих на 50% риск госпитализации и смерти от COVID-19. Компания подала в американский регулятор заявку для одобрения экстренного использования препарата. Препарат может стать первым в мире антивирусным лекарством от коронавируса для перорального приема.
"Финансирование призвано поддержать различные виды деятельности, необходимые для развития и производства генерических версий препарата, разработанного Merck & Co совместно с компанией Ridgeback Biotherapeutics", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда.
По словам Мелинды Гейтс, бедным странам во время пандемии постоянно приходилось всего ждать - от средств индивидуальной защиты, до вакцин против коронавируса. Эта инициатива призвана обеспечить доступ стран с низким доходом к "многообещающему лекарству" молнупиравиру не в последнюю очередь. Согласно заявлению, обычно разница в доступе медикаментов в обеспеченных и бедных странах достигает года и больше.
Несмотря на то, что препарат еще не одобрен регуляторами, ряд стран, в том числе Малайзия, Южная Корея, Таиланд ведут переговоры о приобретении таблеток.