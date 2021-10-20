Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755318223.html
Фонд Гейтсов выделил деньги на лекарства от COVID-19 для бедных стран
Фонд Гейтсов выделил деньги на лекарства от COVID-19 для бедных стран - РИА Новости, 20.10.2021
Фонд Гейтсов выделил деньги на лекарства от COVID-19 для бедных стран
Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 120 миллионов долларов на ускорение доступа бедных стран к новому лекарству от коронавируса в виде... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T08:08
2021-10-20T08:08
в мире
таиланд
малайзия
южная корея
merck & co.
мелинда гейтс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570005910_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_90d9aaf20598abcd0953301a1db1ad2e.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 120 миллионов долларов на ускорение доступа бедных стран к новому лекарству от коронавируса в виде таблеток, разработанному американской фармацевтической компанией Merck&amp;Co, говорится в сообщении фонда.Ранее Merck&amp;Co заявил об успешном испытании таблеток молнупиравир, снижающих на 50% риск госпитализации и смерти от COVID-19. Компания подала в американский регулятор заявку для одобрения экстренного использования препарата. Препарат может стать первым в мире антивирусным лекарством от коронавируса для перорального приема."Финансирование призвано поддержать различные виды деятельности, необходимые для развития и производства генерических версий препарата, разработанного Merck &amp; Co совместно с компанией Ridgeback Biotherapeutics", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда.По словам Мелинды Гейтс, бедным странам во время пандемии постоянно приходилось всего ждать - от средств индивидуальной защиты, до вакцин против коронавируса. Эта инициатива призвана обеспечить доступ стран с низким доходом к "многообещающему лекарству" молнупиравиру&nbsp; не в последнюю очередь. Согласно заявлению, обычно разница в доступе медикаментов в обеспеченных и бедных странах достигает года и больше.Несмотря на то, что препарат еще не одобрен регуляторами, ряд стран, в том числе Малайзия, Южная Корея, Таиланд ведут переговоры о приобретении таблеток.
https://ria.ru/20210607/vaktsinatsiya-1735944163.html
https://ria.ru/20210412/guterresh-1727945081.html
таиланд
малайзия
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570005910_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_dd1e3b3cad409e44de423a8ab1bdbb4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, таиланд, малайзия, южная корея, merck & co., мелинда гейтс
08:08 20.10.2021
 
Фонд Гейтсов выделил деньги на лекарства от COVID-19 для бедных стран

Фонд Гейтсов выделил 120 миллионов долларов на лекарства от COVID-19 для бедных стран

© AP Photo / Vincent ThianМедицинский персонал в защитных костюмах в находящемся на карантине центре Menara City One в Куала-Лумпуре, Малайзия
Медицинский персонал в защитных костюмах в находящемся на карантине центре Menara City One в Куала-Лумпуре, Малайзия - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© AP Photo / Vincent Thian
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 120 миллионов долларов на ускорение доступа бедных стран к новому лекарству от коронавируса в виде таблеток, разработанному американской фармацевтической компанией Merck&Co, говорится в сообщении фонда.
Ранее Merck&Co заявил об успешном испытании таблеток молнупиравир, снижающих на 50% риск госпитализации и смерти от COVID-19. Компания подала в американский регулятор заявку для одобрения экстренного использования препарата. Препарат может стать первым в мире антивирусным лекарством от коронавируса для перорального приема.
Вакцинация от коронавируса в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 09:32Распространение коронавируса
Известные люди призвали G7 помочь с вакцинацией бедных стран от COVID-19
"Финансирование призвано поддержать различные виды деятельности, необходимые для развития и производства генерических версий препарата, разработанного Merck & Co совместно с компанией Ridgeback Biotherapeutics", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда.
По словам Мелинды Гейтс, бедным странам во время пандемии постоянно приходилось всего ждать - от средств индивидуальной защиты, до вакцин против коронавируса. Эта инициатива призвана обеспечить доступ стран с низким доходом к "многообещающему лекарству" молнупиравиру  не в последнюю очередь. Согласно заявлению, обычно разница в доступе медикаментов в обеспеченных и бедных странах достигает года и больше.
Несмотря на то, что препарат еще не одобрен регуляторами, ряд стран, в том числе Малайзия, Южная Корея, Таиланд ведут переговоры о приобретении таблеток.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 17:34
Генсек ООН призвал продлить заморозку долгов для бедных стран на 2022 год
 
В миреТаиландМалайзияЮжная КореяMerck & Co.Мелинда Гейтс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
02:17Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД
02:08Врач рассказала, кому нельзя есть чеснок
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превосходстве Украины над ГерманиейМИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДДВрач рассказала, кому нельзя есть чеснок