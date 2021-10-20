https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755318223.html

Фонд Гейтсов выделил деньги на лекарства от COVID-19 для бедных стран

Фонд Гейтсов выделил деньги на лекарства от COVID-19 для бедных стран - РИА Новости, 20.10.2021

Фонд Гейтсов выделил деньги на лекарства от COVID-19 для бедных стран

Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 120 миллионов долларов на ускорение доступа бедных стран к новому лекарству от коронавируса в виде... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T08:08

2021-10-20T08:08

2021-10-20T08:08

в мире

таиланд

малайзия

южная корея

merck & co.

мелинда гейтс

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 120 миллионов долларов на ускорение доступа бедных стран к новому лекарству от коронавируса в виде таблеток, разработанному американской фармацевтической компанией Merck&Co, говорится в сообщении фонда.Ранее Merck&Co заявил об успешном испытании таблеток молнупиравир, снижающих на 50% риск госпитализации и смерти от COVID-19. Компания подала в американский регулятор заявку для одобрения экстренного использования препарата. Препарат может стать первым в мире антивирусным лекарством от коронавируса для перорального приема."Финансирование призвано поддержать различные виды деятельности, необходимые для развития и производства генерических версий препарата, разработанного Merck & Co совместно с компанией Ridgeback Biotherapeutics", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда.По словам Мелинды Гейтс, бедным странам во время пандемии постоянно приходилось всего ждать - от средств индивидуальной защиты, до вакцин против коронавируса. Эта инициатива призвана обеспечить доступ стран с низким доходом к "многообещающему лекарству" молнупиравиру не в последнюю очередь. Согласно заявлению, обычно разница в доступе медикаментов в обеспеченных и бедных странах достигает года и больше.Несмотря на то, что препарат еще не одобрен регуляторами, ряд стран, в том числе Малайзия, Южная Корея, Таиланд ведут переговоры о приобретении таблеток.

https://ria.ru/20210607/vaktsinatsiya-1735944163.html

https://ria.ru/20210412/guterresh-1727945081.html

таиланд

малайзия

южная корея

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в мире, таиланд, малайзия, южная корея, merck & co., мелинда гейтс