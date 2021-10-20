https://ria.ru/20211020/koreya-1755388879.html

Глава МИД Южной Кореи прокомментировал возможную отмену санкций против КНДР

Глава МИД Южной Кореи прокомментировал возможную отмену санкций против КНДР - РИА Новости, 20.10.2021

Глава МИД Южной Кореи прокомментировал возможную отмену санкций против КНДР

Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен считает возможным рассмотреть вопрос ослабления санкций против КНДР для прекращения ее ракетно-ядерной программы, о чем он... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T13:45

2021-10-20T13:45

2021-10-20T13:45

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оон

кндр (северная корея)

пхеньян

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мид южной кореи

ким чен ын

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен считает возможным рассмотреть вопрос ослабления санкций против КНДР для прекращения ее ракетно-ядерной программы, о чем он заявил в среду в парламенте, сообщило в среду информационное агентство Ренхап."Нам нужно срочно принять какие-то меры, чтобы Северная Корея больше не развивала свой ракетно-ядерный потенциал", - приводит агентство слова министра.Отвечая на вопросы депутатов Национального собрания, Чон Ый Ен сказал, что ослабление санкций может быть "в достаточной степени рассмотрено как часть таких мер", если КНДР пойдет на диалог.Ранее Пхеньян неоднократно настаивал на отмене санкций, введенных ООН и в индивидуальном порядке разными странами, прежде всего США, однако из-за позиции Вашингтона, ничего не изменилось даже после встреч бывшего американского президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.Касаясь политики США, Чон Ый Ен заявил, что Вашингтон "постоянно дает понять, что может обсудить любые вопросы, если Северная Корея вернется к переговорам".Глава внешнеполитического ведомства Южной Кореи подчеркнул, что шагом вперед могло бы стать официальное прекращение войны на Корейском полуострове 1950-1953 годов, которая закончилась подписанием лишь соглашения о перемирии."Декларация о прекращении войны - это одна из опций для возобновления мирного процесса", - отметил Чон Ый Ён. По его словам, это будет "первый рубеж, который обязательно необходимо преодолеть".Вопрос о такой декларации также был в повестке дня саммитов Трампа и Ким Чен Ына, однако никаких результатов в его решении никто так и не увидел.

https://radiosputnik.ria.ru/20211019/ispytaniya-1755138167.html

кндр (северная корея)

пхеньян

южная корея

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в мире, оон, кндр (северная корея), пхеньян, южная корея, мид южной кореи, ким чен ын