https://ria.ru/20211020/koran-1755341153.html

В Татарстане готовят особое издание Корана

В Татарстане готовят особое издание Корана - РИА Новости, 20.10.2021

В Татарстане готовят особое издание Корана

В Духовном управлении мусульман Татарстана (ДУМ РТ) издадут особую версию Корана, набранную специально разработанным шрифтом "Казан басма", сообщили РИА Новости РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T10:52

2021-10-20T10:52

2021-10-20T10:52

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Духовном управлении мусульман Татарстана (ДУМ РТ) издадут особую версию Корана, набранную специально разработанным шрифтом "Казан басма", сообщили РИА Новости в муфтияте.Дизайнерский шрифт “Казан басма” создан на основе аутентичного типографского оттиска. Шрифт позволит выпустить новый Коран с использованием современных компьютерных символов, сохранивших подлинный исторический облик "Казан басмы". На "казанском" печатном шрифте можно будет печатать и другую литературу. "Казан басма" является первым печатным Кораном, изданным мусульманами: он вышел в свет в Казани в 1803 году в Азиатской типографии. Для издания был подготовлен свой уникальный шрифт, благодаря которому казанский Коран получил общемировую известность. "Казан басмасы" переиздавался множество раз, но среди ученых не прекращались споры по поводу ошибок, допущенных в издании. В 1909 году в Казани специально для разбора недочетов и переиздания "Казан басмы" состоялось собрание 300 мусульманских ученых, среди которых были такие татарские богословы, как Ахмадхади Максуди, Шайхульислам Хамиди, Муса Бигиев и другие", - пояснили в ДУМ РТ.Из-за революции 1917 года, переиздание не состоялось. Однако спустя 112 лет, в преддверии празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией специалисты ДУМ РТ подготовили “Казан басма” заново с использованием одноименного дизайнерского шрифта, с учетом замечаний 1909 года и в соответствии с современными международными стандартами. На сегодняшний день тексты нового "Казан басма" проверены и вычитаны полностью. Его электронные исходники вручили муфтию Татарстана Камилю Самигуллину."Планируется, что электронный вариант обновленного издания "Казан басма" от ДУМ РТ будет доступен в качестве бесплатного мобильного приложения и предоставлен для пользования различным региональным духовным управлениям мусульман России безвозмездно", - отметили в муфтияте.С 2016 года ДУМ РТ пять раз переиздавал Коран с общим тиражом более 30 тысяч экземпляров.

https://ria.ru/20210728/pomosch-1743258019.html

https://ria.ru/20200624/1573506371.html

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казань, камиль самигуллин, россия