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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211020/koran-1755341153.html
В Татарстане готовят особое издание Корана
В Татарстане готовят особое издание Корана - РИА Новости, 20.10.2021
В Татарстане готовят особое издание Корана
В Духовном управлении мусульман Татарстана (ДУМ РТ) издадут особую версию Корана, набранную специально разработанным шрифтом "Казан басма", сообщили РИА Новости РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:52
2021-10-20T10:52
религия
казань
камиль самигуллин
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Духовном управлении мусульман Татарстана (ДУМ РТ) издадут особую версию Корана, набранную специально разработанным шрифтом "Казан басма", сообщили РИА Новости в муфтияте.Дизайнерский шрифт “Казан басма” создан на основе аутентичного типографского оттиска. Шрифт позволит выпустить новый Коран с использованием современных компьютерных символов, сохранивших подлинный исторический облик "Казан басмы". На "казанском" печатном шрифте можно будет печатать и другую литературу. "Казан басма" является первым печатным Кораном, изданным мусульманами: он вышел в свет в Казани в 1803 году в Азиатской типографии. Для издания был подготовлен свой уникальный шрифт, благодаря которому казанский Коран получил общемировую известность. "Казан басмасы" переиздавался множество раз, но среди ученых не прекращались споры по поводу ошибок, допущенных в издании. В 1909 году в Казани специально для разбора недочетов и переиздания "Казан басмы" состоялось собрание 300 мусульманских ученых, среди которых были такие татарские богословы, как Ахмадхади Максуди, Шайхульислам Хамиди, Муса Бигиев и другие", - пояснили в ДУМ РТ.Из-за революции 1917 года, переиздание не состоялось. Однако спустя 112 лет, в преддверии празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией специалисты ДУМ РТ подготовили “Казан басма” заново с использованием одноименного дизайнерского шрифта, с учетом замечаний 1909 года и в соответствии с современными международными стандартами. На сегодняшний день тексты нового "Казан басма" проверены и вычитаны полностью. Его электронные исходники вручили муфтию Татарстана Камилю Самигуллину."Планируется, что электронный вариант обновленного издания "Казан басма" от ДУМ РТ будет доступен в качестве бесплатного мобильного приложения и предоставлен для пользования различным региональным духовным управлениям мусульман России безвозмездно", - отметили в муфтияте.С 2016 года ДУМ РТ пять раз переиздавал Коран с общим тиражом более 30 тысяч экземпляров.
https://ria.ru/20210728/pomosch-1743258019.html
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казань, камиль самигуллин, россия
10:52 20.10.2021
 

В Татарстане готовят особое издание Корана

© РИА Новости / Денис АбрамовКоран
Коран - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Духовном управлении мусульман Татарстана (ДУМ РТ) издадут особую версию Корана, набранную специально разработанным шрифтом "Казан басма", сообщили РИА Новости в муфтияте.
Дизайнерский шрифт “Казан басма” создан на основе аутентичного типографского оттиска. Шрифт позволит выпустить новый Коран с использованием современных компьютерных символов, сохранивших подлинный исторический облик "Казан басмы". На "казанском" печатном шрифте можно будет печатать и другую литературу.
Мечеть Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 13:07Религия
Мусульмане Татарстана раздали нуждающимся 25 тонн мяса
"Казан басма" является первым печатным Кораном, изданным мусульманами: он вышел в свет в Казани в 1803 году в Азиатской типографии. Для издания был подготовлен свой уникальный шрифт, благодаря которому казанский Коран получил общемировую известность. "Казан басмасы" переиздавался множество раз, но среди ученых не прекращались споры по поводу ошибок, допущенных в издании. В 1909 году в Казани специально для разбора недочетов и переиздания "Казан басмы" состоялось собрание 300 мусульманских ученых, среди которых были такие татарские богословы, как Ахмадхади Максуди, Шайхульислам Хамиди, Муса Бигиев и другие", - пояснили в ДУМ РТ.
Из-за революции 1917 года, переиздание не состоялось. Однако спустя 112 лет, в преддверии празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией специалисты ДУМ РТ подготовили “Казан басма” заново с использованием одноименного дизайнерского шрифта, с учетом замечаний 1909 года и в соответствии с современными международными стандартами. На сегодняшний день тексты нового "Казан басма" проверены и вычитаны полностью. Его электронные исходники вручили муфтию Татарстана Камилю Самигуллину.
"Планируется, что электронный вариант обновленного издания "Казан басма" от ДУМ РТ будет доступен в качестве бесплатного мобильного приложения и предоставлен для пользования различным региональным духовным управлениям мусульман России безвозмездно", - отметили в муфтияте.
С 2016 года ДУМ РТ пять раз переиздавал Коран с общим тиражом более 30 тысяч экземпляров.
Коран в руках муфтия - РИА Новости, 1920, 24.06.2020
24 июня 2020, 12:02Религия
Муфтият Татарстана решил лицензировать знатоков Корана
 
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