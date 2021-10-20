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Корабли-призраки поднялись со дна
На Иводзиме всплыли "корабли-призраки" - РИА Новости, 20.10.2021
Корабли-призраки поднялись со дна
В результате сейсмической активности в районе острова Иводзима со дна моря подняло японские "корабли-призраки" времен Второй мировой войны, об этом сообщает The РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T04:16
2021-10-20T04:16
2021-10-20T04:16
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. В результате сейсмической активности в районе острова Иводзима со дна моря подняло японские "корабли-призраки" времен Второй мировой войны, об этом сообщает The Daily Mail.На поверхности оказались остовы 24 японских транспортных кораблей. На фотографиях, опубликованных телесетью All Nippon News, видны части их корпусов, лежащие на вулканическом пепле.Как пишет The Daily Mail, японские корабли были захвачены американскими войсками во время битвы за Иводзиму, позже их переместили на западную часть острова и использовали в качестве волнорезов для защиты других судов.В 1945 году в ходе битвы за Иводзиму погибли более 20 тысяч японских военнослужащих и почти 7 тысяч американцев. Остров был возвращен США Японии в 1968 году и в настоящее время является военной базой Сил Самообороны, въезд гражданским лицам на него запрещен.
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в мире, сша, япония
На Иводзиме всплыли "корабли-призраки"
Землетрясение на Иводзиме подняло со дна японские корабли времен Второй мировой войны