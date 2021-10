На Иводзиме всплыли "корабли-призраки"

https://ria.ru/20211020/korabli-1755311707.html

Корабли-призраки поднялись со дна

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. В результате сейсмической активности в районе острова Иводзима со дна моря подняло японские "корабли-призраки" времен Второй мировой войны, об этом сообщает The Daily Mail.На поверхности оказались остовы 24 японских транспортных кораблей. На фотографиях, опубликованных телесетью All Nippon News, видны части их корпусов, лежащие на вулканическом пепле.Как пишет The Daily Mail, японские корабли были захвачены американскими войсками во время битвы за Иводзиму, позже их переместили на западную часть острова и использовали в качестве волнорезов для защиты других судов.В 1945 году в ходе битвы за Иводзиму погибли более 20 тысяч японских военнослужащих и почти 7 тысяч американцев. Остров был возвращен США Японии в 1968 году и в настоящее время является военной базой Сил Самообороны, въезд гражданским лицам на него запрещен.

