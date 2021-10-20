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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211020/konkurs-1755431972.html
Подмосковье стало лидером по числу участников конкурса "Вкусы России"
Подмосковье стало лидером по числу участников конкурса "Вкусы России" - РИА Новости, 20.10.2021
Подмосковье стало лидером по числу участников конкурса "Вкусы России"
От Московской области в ежегодном гастрономическом конкурсе "Вкусы России" участвуют 44 производителя продуктов. Народное голосование будет проходить до 7... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:16
2021-10-20T16:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. От Московской области в ежегодном гастрономическом конкурсе "Вкусы России" участвуют 44 производителя продуктов. Народное голосование будет проходить до 7 ноября, сообщил телеканал "360".Среди продуктов, представляющих на конкурсе Московскую область, – подмосковные ягоды, серпуховская помадка, звенигородский дубовый кофе, солнечногорский сорбет, раменский мед, зарайская медовая коврижка и коломенская улитка.Пока в народном голосовании среди продуктов МО лидируют "Ягоды Подмосковья". В общем списке лидеров бренд занимает третье место. За него проголосовали уже 886 человек.Кроме того, большое количество голосов набрали посадская коврижка (492 голоса), балашихинский сыр (203 голоса) и серпуховская помадка (161 голос).В прошлом году Московская область выдвинула на конкурс 25 брендов. В списках победителей оказались подмосковные сыры.
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московская область (подмосковье)
16:16 20.10.2021
 

Подмосковье стало лидером по числу участников конкурса "Вкусы России"

© РИА Новости / Виталий ТимкивКонтейнеры с малиной
Контейнеры с малиной - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. От Московской области в ежегодном гастрономическом конкурсе "Вкусы России" участвуют 44 производителя продуктов. Народное голосование будет проходить до 7 ноября, сообщил телеканал "360".
Среди продуктов, представляющих на конкурсе Московскую область, – подмосковные ягоды, серпуховская помадка, звенигородский дубовый кофе, солнечногорский сорбет, раменский мед, зарайская медовая коврижка и коломенская улитка.
Пока в народном голосовании среди продуктов МО лидируют "Ягоды Подмосковья". В общем списке лидеров бренд занимает третье место. За него проголосовали уже 886 человек.
Кроме того, большое количество голосов набрали посадская коврижка (492 голоса), балашихинский сыр (203 голоса) и серпуховская помадка (161 голос).
В прошлом году Московская область выдвинула на конкурс 25 брендов. В списках победителей оказались подмосковные сыры.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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