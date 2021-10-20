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Подмосковье стало лидером по числу участников конкурса "Вкусы России"

Подмосковье стало лидером по числу участников конкурса "Вкусы России" - РИА Новости, 20.10.2021

Подмосковье стало лидером по числу участников конкурса "Вкусы России"

От Московской области в ежегодном гастрономическом конкурсе "Вкусы России" участвуют 44 производителя продуктов. Народное голосование будет проходить до 7... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:16

2021-10-20T16:16

2021-10-20T16:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. От Московской области в ежегодном гастрономическом конкурсе "Вкусы России" участвуют 44 производителя продуктов. Народное голосование будет проходить до 7 ноября, сообщил телеканал "360".Среди продуктов, представляющих на конкурсе Московскую область, – подмосковные ягоды, серпуховская помадка, звенигородский дубовый кофе, солнечногорский сорбет, раменский мед, зарайская медовая коврижка и коломенская улитка.Пока в народном голосовании среди продуктов МО лидируют "Ягоды Подмосковья". В общем списке лидеров бренд занимает третье место. За него проголосовали уже 886 человек.Кроме того, большое количество голосов набрали посадская коврижка (492 голоса), балашихинский сыр (203 голоса) и серпуховская помадка (161 голос).В прошлом году Московская область выдвинула на конкурс 25 брендов. В списках победителей оказались подмосковные сыры.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)