https://ria.ru/20211020/konferentsiya-1755376211.html
Путин отказался лететь в Глазго на конференцию ООН по климату
Путин отказался лететь в Глазго на конференцию ООН по климату - РИА Новости, 20.10.2021
Путин отказался лететь в Глазго на конференцию ООН по климату
Президент РФ Владимир Путин не полетит в Глазго на Конференцию ООН по климату, параметры участия РФ сейчас обговариваются с организаторами, заявил... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:47
2021-10-20T12:47
2021-10-20T12:53
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не полетит в Глазго на Конференцию ООН по климату, параметры участия РФ сейчас обговариваются с организаторами, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Да, в Глазго, к сожалению, он тоже не полетит", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, полетит ли Путин в Глазго."Разумеется, российская сторона будет, но мы тут тоже сейчас с устроителями находимся в контактах, поэтому, как это будет, мы расскажем позже", - добавил Песков, отвечая на уточняющий вопрос о том, могут ли в Кремле подтвердить участие в конференции."Мы должны понять, в каком формате можно будет выступать по видеоконференции, в какой момент и так далее, здесь очень много факторов, которые нам предстоит с организаторами обсудить. Но вы знаете, что проблематика, которая будет рассматриваться в Глазго, это то, что сейчас является одним из важнейших приоритетов нашей внешней политики", - сказал Песков.Конференция об изменении климата пройдет в ноябре. На пленарном заседании Российской энергетической недели 13 октября Путин сообщил, что из-за пандемии коронавируса еще не принял решения о поездке в Глазго, но заметил, что в любом случае примет участие в работе конференции.
https://ria.ru/20210601/putin-1735041040.html
https://ria.ru/20211020/obraschenie-1755308657.html
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оон, глазго (город), россия, в мире, владимир путин, дмитрий песков
12:47 20.10.2021 (обновлено: 12:53 20.10.2021)
Путин отказался лететь в Глазго на конференцию ООН по климату
Песков: Путин не полетит на конференцию ООН по климату, параметры участия обговариваются
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
не полетит в Глазго
на Конференцию ООН
по климату, параметры участия РФ сейчас обговариваются с организаторами, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков
.
"Да, в Глазго, к сожалению, он тоже не полетит", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, полетит ли Путин в Глазго.
"Разумеется, российская сторона будет, но мы тут тоже сейчас с устроителями находимся в контактах, поэтому, как это будет, мы расскажем позже", - добавил Песков, отвечая на уточняющий вопрос о том, могут ли в Кремле подтвердить участие в конференции.
"Мы должны понять, в каком формате можно будет выступать по видеоконференции, в какой момент и так далее, здесь очень много факторов, которые нам предстоит с организаторами обсудить. Но вы знаете, что проблематика, которая будет рассматриваться в Глазго, это то, что сейчас является одним из важнейших приоритетов нашей внешней политики", - сказал Песков.
Конференция об изменении климата пройдет в ноябре. На пленарном заседании Российской энергетической недели 13 октября Путин сообщил, что из-за пандемии коронавируса еще не принял решения о поездке в Глазго, но заметил, что в любом случае примет участие в работе конференции.