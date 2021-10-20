https://ria.ru/20211020/klip-1755180873.html
Певица Елка представила клип, снятый в Большом театре
Певица Елка представила клип, снятый в Большом театре - РИА Новости, 20.10.2021
Певица Елка представила клип, снятый в Большом театре
Певица Елка (Елизавета Иванцив) опубликовала на YouTube клип на песню "Нечего терять". Музыкальное видео, созданное Сергеем Ткаченко, было частично снято в... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T00:34
2021-10-20T00:34
2021-10-20T00:34
культура
youtube
большой театр
елка (елизавета иванцив)
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Певица Елка (Елизавета Иванцив) опубликовала на YouTube клип на песню "Нечего терять". Музыкальное видео, созданное Сергеем Ткаченко, было частично снято в Большом театре. "Мне жаль иногда, что не про каждую свою песню я могу сказать, что вот она, работа всей моей жизни. Но можно грустить от этого, а можно радоваться и благодарить судьбу и всех причастный за то, что они иногда, редко, но случаются. На мой скромный взгляд, это одна из них", — рассказала певица о новой работе в Instagram. В черно-белом ролике исполнительница ходит по улицам Москвы и поет балладу о любви. В кульминационной сцене артистка оказывается в Большом театре, где заканчивает "Нечего терять" с симфоническим оркестром. В описании клипа сказано, что это был "ответственный и смелый" шаг — решиться на съемки в Большом театре, так как у певицы и ее команды был всего один дубль. "Невероятно красиво, глубоко, искренне. Лиза, вы поете душой и открываете души", "Лиза, это действительно — песня всей творческой жизни. Браво! Потрясающе!", — написали пользователи в комментариях под видео.
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РИА Новости
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РИА Новости
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youtube, большой театр, елка (елизавета иванцив), новости культуры, музыка
Певица Елка представила клип, снятый в Большом театре
Певица Елка выпустила клип на песню "Нечего терять", снятый в Большом театре
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Певица Елка (Елизавета Иванцив) опубликовала на YouTube клип на песню "Нечего терять". Музыкальное видео, созданное Сергеем Ткаченко, было частично снято в Большом театре.
"Мне жаль иногда, что не про каждую свою песню я могу сказать, что вот она, работа всей моей жизни. Но можно грустить от этого, а можно радоваться и благодарить судьбу и всех причастный за то, что они иногда, редко, но случаются. На мой скромный взгляд, это одна из них", — рассказала певица о новой работе в Instagram.
В черно-белом ролике исполнительница ходит по улицам Москвы и поет балладу о любви. В кульминационной сцене артистка оказывается в Большом театре, где заканчивает "Нечего терять" с симфоническим оркестром.
В описании клипа сказано, что это был "ответственный и смелый" шаг — решиться на съемки в Большом театре, так как у певицы и ее команды был всего один дубль.
"Невероятно красиво, глубоко, искренне. Лиза, вы поете душой и открываете души", "Лиза, это действительно — песня всей творческой жизни. Браво! Потрясающе!", — написали пользователи в комментариях под видео.