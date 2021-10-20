https://ria.ru/20211020/khvoynye-1755457809.html

Около 40 миллионов хвойных деревьев выращивают на Алтае каждый год

Около 40 миллионов хвойных деревьев выращивают на Алтае каждый год - РИА Новости, 20.10.2021

Около 40 миллионов хвойных деревьев выращивают на Алтае каждый год

Около 40 миллионов саженцев хвойных деревьев выращивают в Алтайском крае каждый год для сохранения лесов, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T18:10

2021-10-20T18:10

2021-10-20T18:10

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БАРНАУЛ , 20 окт - РИА Новости. Около 40 миллионов саженцев хвойных деревьев выращивают в Алтайском крае каждый год для сохранения лесов, сообщает пресс-служба правительства региона."Каждый год на лесных участках края проводятся лесовосстановительные мероприятия, для этих целей в питомниках и лесосеменном центре выращивается около 40 миллионов сеянцев хвойных пород. С 2019 года в Российской Федерации в рамках национального проекта "Экология" реализуется федеральный проект "Сохранение лесов". Целью данного проекта является обеспечение к 2024 году баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 %. В Алтайском крае данная задача, поставленная президентом страны, выполняется уже сегодня в полном объеме", - говорится в сообщении.Вопросы охраны и воспроизводства лесов в Алтайском крае рассмотрели на заседании правительства региона."По словам Андрея Стрелковского (заместитель главы Минприроды края - ред.), оперативность тушения лесных пожаров в крае составляет более 90%, средняя площадь лесного пожара не превышает 3 га, это один из лучших показателей по стране", - уточняют в пресс-службе.Уточняется, что в Алтайском крае за длительный период наблюдения (есть данные более, чем за последние 60 лет) отмечаются минимальные площади очагов вредных организмов, при этом во всех действующих очагах лесопатологическая нагрузка на насаждения минимальна.

https://ria.ru/20211018/svekla-1755027708.html

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общество, природа, алтайский край, россия