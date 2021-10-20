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Власти Саратовской области обсудят введение нерабочих дней в регионе

Власти Саратовской области обсудят введение нерабочих дней в регионе - РИА Новости, 20.10.2021

Власти Саратовской области обсудят введение нерабочих дней в регионе

Вопрос о возможности ввода с 23 октября нерабочих дней в Саратовской области, названной вице-премьером РФ Татьяной Голиковой в числе регионов с наиболее тяжелой РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T23:15

2021-10-20T23:15

2021-10-20T23:15

распространение коронавируса

общество

саратовская область

владимир путин

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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САРАТОВ, 20 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Вопрос о возможности ввода с 23 октября нерабочих дней в Саратовской области, названной вице-премьером РФ Татьяной Голиковой в числе регионов с наиболее тяжелой ситуацией с койками для больных COVID-19, находится в стадии обсуждения, ситуация анализируется, сообщил РИА Новости вице-губернатор - председатель правительства области Роман Бусаргин.Голикова на совещании у президента страны в среду отметила, что самая тяжелая ситуация с койками для больных COVID-19, где занято более 95% соответствующего фонда, наблюдается в семи регионах России, в том числе в Саратовской области. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания поддержал предложение о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября и предложил главам регионов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября."На данный момент анализируется ситуация. Вопрос находится в стадии обсуждения. Как только будут какие-то решения приняты оперативным штабом, информация будет опубликована в ближайшее время", - сказал Бусаргин, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность ввода нерабочих дней в регионе с 23 октября.Правительство области в марте прошлого года ввело в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.В области запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 50 человек, на 30% могут заполняться трибуны стадионов, а на 50% - зрительные залы в театрах, концертных организациях и кинотеатрах. В регионе запрещены спортивные и основная часть физкультурно-массовых мероприятий, разрешена работа музеев, объектов розничной торговли и многофункциональных центров.Власти региона с 24 июня по 4 сентября на фоне роста заболеваемости коронавирусом запретили работу кафе и ресторанов с 23.00 (22.00 мск) до 6.00 (5.00 мск), за исключением обслуживания посетителей на вынос, и проведения в предприятиях общепита зрелищно-развлекательных мероприятий. В регионе с 11 октября введена обязательная вакцинация от коронавируса для чиновников, работников социальной сферы и сферы услуг. Правительство области с 25 октября вводит QR-коды для входа на объекты культуры, а с 29 октября - в бассейны, фитнес-центры, кальянные, предприятия общественного питания и на спортивные мероприятия.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 96 006 случаев заражения коронавирусом, в том числе рекордные 419 за последние сутки, скончались 3 544 пациента с COVID-19, выздоровели 85 955.

https://ria.ru/20211020/predpritiya-1755483435.html

https://ria.ru/20211020/mordoviya-1755472452.html

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