https://ria.ru/20211020/kambodzha-1755337736.html

Камбоджа открылась для вакцинированных туристов

Камбоджа открылась для вакцинированных туристов - РИА Новости, 20.10.2021

Камбоджа открылась для вакцинированных туристов

Власти Камбоджи разрешили въезд в страну иностранным туристам, привитым любым препаратом от коронавируса, сообщает газета Khmer Times. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T13:16

2021-10-20T13:16

2021-10-20T13:16

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Власти Камбоджи разрешили въезд в страну иностранным туристам, привитым любым препаратом от коронавируса, сообщает газета Khmer Times."Любая вакцина эффективна, и мы не должны дискриминировать путешественников, — цитирует издание официального представителя министерства здравоохранения страны. — Но рекомендуем, чтобы туристы все же были привиты препаратами, одобренными ВОЗ".С 18 октября в Королевстве действуют обновленные правила въезда. Инвесторам, дипломатам, камбоджийским госслужащим необходимо по приезде пройти трехдневный карантин, полностью вакцинированным иностранцам — семидневный в специальном отеле, за который нужно внести депозит в тысячу долларов для оплаты расходов. Не привитым придется находиться в карантинной зоне две недели.Уточняется, что для въезда в Камбоджу нужен сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов. Что касается визы, то Камбоджа разрешила выдавать электронную, оформить ее можно на сайте. Россия закрыла авиасообщение с этой страной с апреля 2020 года из-за коронавируса, оно пока не восстановлено. Летом компания AZUR air получила допуски на рейсы в столицу Пномпень из 12 российских городов.

https://ria.ru/20210910/kambodzha-1749517064.html

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вакцинация, камбоджа, воз, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19