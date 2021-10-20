https://ria.ru/20211020/kambodzha-1755337736.html
Камбоджа открылась для вакцинированных туристов
Камбоджа открылась для вакцинированных туристов - РИА Новости, 20.10.2021
Камбоджа открылась для вакцинированных туристов
Власти Камбоджи разрешили въезд в страну иностранным туристам, привитым любым препаратом от коронавируса, сообщает газета Khmer Times. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T13:16
2021-10-20T13:16
2021-10-20T13:16
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Власти Камбоджи разрешили въезд в страну иностранным туристам, привитым любым препаратом от коронавируса, сообщает газета Khmer Times."Любая вакцина эффективна, и мы не должны дискриминировать путешественников, — цитирует издание официального представителя министерства здравоохранения страны. — Но рекомендуем, чтобы туристы все же были привиты препаратами, одобренными ВОЗ".С 18 октября в Королевстве действуют обновленные правила въезда. Инвесторам, дипломатам, камбоджийским госслужащим необходимо по приезде пройти трехдневный карантин, полностью вакцинированным иностранцам — семидневный в специальном отеле, за который нужно внести депозит в тысячу долларов для оплаты расходов. Не привитым придется находиться в карантинной зоне две недели.Уточняется, что для въезда в Камбоджу нужен сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов. Что касается визы, то Камбоджа разрешила выдавать электронную, оформить ее можно на сайте. Россия закрыла авиасообщение с этой страной с апреля 2020 года из-за коронавируса, оно пока не восстановлено. Летом компания AZUR air получила допуски на рейсы в столицу Пномпень из 12 российских городов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация, камбоджа, воз, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19
Камбоджа открылась для вакцинированных туристов
Власти Камбоджи разрешили въезд в страну туристам, привитым любой вакциной от коронавируса
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Власти Камбоджи разрешили въезд в страну иностранным туристам, привитым любым препаратом от коронавируса, сообщает
газета Khmer Times.
"Любая вакцина эффективна, и мы не должны дискриминировать путешественников, — цитирует издание официального представителя министерства здравоохранения страны. — Но рекомендуем, чтобы туристы все же были привиты препаратами, одобренными ВОЗ".
С 18 октября в Королевстве действуют обновленные правила въезда. Инвесторам, дипломатам, камбоджийским госслужащим необходимо по приезде пройти трехдневный карантин, полностью вакцинированным иностранцам — семидневный в специальном отеле, за который нужно внести депозит в тысячу долларов для оплаты расходов. Не привитым придется находиться в карантинной зоне две недели.
Уточняется, что для въезда в Камбоджу нужен сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов. Что касается визы, то Камбоджа разрешила
выдавать электронную, оформить ее можно на сайте
.
Россия закрыла авиасообщение с этой страной с апреля 2020 года из-за коронавируса, оно пока не восстановлено. Летом компания AZUR air получила допуски на рейсы в столицу Пномпень из 12 российских городов.