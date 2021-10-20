https://ria.ru/20211020/kaddafi-1755390675.html

Муаммар Каддафи: 10 лет назад был убит ливийский лидер

Муаммар Каддафи: 10 лет назад был убит ливийский лидер - РИА Новости, 20.10.2021

Муаммар Каддафи: 10 лет назад был убит ливийский лидер

10 лет назад, 20 октября 2011 года, в окрестностях города Сирта был убит ливийский лидер Муаммар Каддафи.

2021-10-20T14:06

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Более 40 лет он был главой единого государства – Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии. Каддафи был экстравагантным правителем: носил яркие дизайнерские наряды, путешествовал по миру с собственным шатром, а о его женском отряде охраны ходили легенды. После его смерти Ливия погрузилась в кризис, из которого до сих пор не может выйти. Внутри страны действуют разные группировки, которые не прекращают воевать между собой. Большая часть населения живет на грани нищеты.

ливия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Муаммар Каддафи: 10 лет назад был убит ливийский лидер 10 лет назад, 20 октября 2011 года, в окрестностях города Сирта был убит ливийский лидер Муаммар Каддафи. Более 40 лет он был главой единого государства – Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии. Каддафи был экстравагантным правителем: носил яркие дизайнерские наряды, путешествовал по миру с собственным шатром, а о его женском отряде охраны ходили легенды. После его смерти Ливия погрузилась в кризис, из которого до сих пор не может выйти. Внутри страны действуют разные группировки, которые не прекращают воевать между собой. Большая часть населения живет на грани нищеты. 2021-10-20T14:06 true PT3M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, видео, ливия, муаммар каддафи, видео