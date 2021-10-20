https://ria.ru/20211020/kaddafi-1755390675.html
Муаммар Каддафи: 10 лет назад был убит ливийский лидер
Муаммар Каддафи: 10 лет назад был убит ливийский лидер - РИА Новости, 20.10.2021
Муаммар Каддафи: 10 лет назад был убит ливийский лидер
10 лет назад, 20 октября 2011 года, в окрестностях города Сирта был убит ливийский лидер Муаммар Каддафи.
2021-10-20T14:06
2021-10-20T14:06
2021-10-20T14:07
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муаммар каддафи
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Более 40 лет он был главой единого государства – Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии. Каддафи был экстравагантным правителем: носил яркие дизайнерские наряды, путешествовал по миру с собственным шатром, а о его женском отряде охраны ходили легенды. После его смерти Ливия погрузилась в кризис, из которого до сих пор не может выйти. Внутри страны действуют разные группировки, которые не прекращают воевать между собой. Большая часть населения живет на грани нищеты.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Муаммар Каддафи: 10 лет назад был убит ливийский лидер
10 лет назад, 20 октября 2011 года, в окрестностях города Сирта был убит ливийский лидер Муаммар Каддафи. Более 40 лет он был главой единого государства – Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии. Каддафи был экстравагантным правителем: носил яркие дизайнерские наряды, путешествовал по миру с собственным шатром, а о его женском отряде охраны ходили легенды. После его смерти Ливия погрузилась в кризис, из которого до сих пор не может выйти. Внутри страны действуют разные группировки, которые не прекращают воевать между собой. Большая часть населения живет на грани нищеты.
2021-10-20T14:06
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PT3M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, видео, ливия, муаммар каддафи, видео
14:06 20.10.2021 (обновлено: 14:07 20.10.2021)
Муаммар Каддафи: 10 лет назад был убит ливийский лидер
10 лет назад, 20 октября 2011 года, в окрестностях города Сирта был убит ливийский лидер Муаммар Каддафи.