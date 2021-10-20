https://ria.ru/20211020/kachinskiy-1755372822.html

В Польше обвинили Россию в провале программы ЕС по снижению выбросов

В Польше обвинили Россию в провале программы ЕС по снижению выбросов - РИА Новости, 20.10.2021

В Польше обвинили Россию в провале программы ЕС по снижению выбросов

Программа Евросоюза по снижению выбросов в атмосферу (Fit for 55) является бессмысленной из-за России, заявил глава правящей партии Польши "Право и... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T12:32

2021-10-20T12:32

2021-10-20T12:32

экономика

в мире

право и справедливость

польша

ярослав качиньский

евросоюз

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ВАРШАВА, 20 окт – РИА Новости. Программа Евросоюза по снижению выбросов в атмосферу (Fit for 55) является бессмысленной из-за России, заявил глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский в интервью изданию Gazeta Polska."Здесь мы действительно будем вынуждены принять бой, ибо ясно видно, что действия русских, направленные на повышение цен на газ, кардинально меняют энергетическую безопасность на нашем континенте. И если бы мы не учли эти обстоятельства, а слепо углубились в какие–то концепции, то это закончилось бы для европейцев трагически", - заявил Качиньский.В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было. Президент РФ Владимир Путин назвал ранее полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия. В РФ не раз отмечали, что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнёрами и готов продавать больше газа."Я думаю, что этот подготовленный Москвой холодный душ отрезвил руководителей нескольких государств и склонил к рациональности. Тем более, что по крайней мере часть этой так называемой "зеленой" политики - безумие, а в других случаях - теории без доказательств", - добавил глава PiS."Невозможно сказать, что Европа, которая выделяет 8% газов, меняет климат", - сказал он.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.

https://ria.ru/20211020/evrosoyuz-1755347170.html

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экономика, в мире, право и справедливость, польша, ярослав качиньский, евросоюз, россия