https://ria.ru/20211020/kabulov-1755334199.html

Посол России в Кабуле ответил на вопрос о признании талибов

Посол России в Кабуле ответил на вопрос о признании талибов - РИА Новости, 20.10.2021

Посол России в Кабуле ответил на вопрос о признании талибов

Говорить о признании талибов (движение "Талибан"*) пока преждевременно, заявил журналистам посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T10:24

2021-10-20T10:24

2021-10-20T10:31

захват власти в афганистане талибами

политика

кабул (город)

афганистан

россия

талибан

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Говорить о признании талибов (движение "Талибан"*) пока преждевременно, заявил журналистам посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов."Об этом говорить преждевременно", - сказал посол журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли обсуждать это в ходе встречи "Московского формата".В среду в Москве проходит встреча "Московского формата" по Афганистану, в которой участвуют представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов.Основными вопросами на встрече станут военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства. По итогам встречи в Москве планируется принять совместное заявление.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211013/terorristy-1754454296.html

кабул (город)

афганистан

россия

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политика, кабул (город), афганистан, россия, талибан, дмитрий жирнов