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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211020/kabulov-1755334199.html
Посол России в Кабуле ответил на вопрос о признании талибов
Посол России в Кабуле ответил на вопрос о признании талибов - РИА Новости, 20.10.2021
Посол России в Кабуле ответил на вопрос о признании талибов
Говорить о признании талибов (движение "Талибан"*) пока преждевременно, заявил журналистам посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:24
2021-10-20T10:31
захват власти в афганистане талибами
политика
кабул (город)
афганистан
россия
талибан
дмитрий жирнов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Говорить о признании талибов (движение "Талибан"*) пока преждевременно, заявил журналистам посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов."Об этом говорить преждевременно", - сказал посол журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли обсуждать это в ходе встречи "Московского формата".В среду в Москве проходит встреча "Московского формата" по Афганистану, в которой участвуют представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов.Основными вопросами на встрече станут военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства. По итогам встречи в Москве планируется принять совместное заявление.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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кабул (город)
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политика, кабул (город), афганистан, россия, талибан, дмитрий жирнов
10:24 20.10.2021 (обновлено: 10:31 20.10.2021)
 
Посол России в Кабуле ответил на вопрос о признании талибов

Посол России в Кабуле Жирнов: говорить о признании талибов пока преждевременно

© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Говорить о признании талибов (движение "Талибан"*) пока преждевременно, заявил журналистам посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"Об этом говорить преждевременно", - сказал посол журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли обсуждать это в ходе встречи "Московского формата".
В среду в Москве проходит встреча "Московского формата" по Афганистану, в которой участвуют представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов.
Основными вопросами на встрече станут военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства. По итогам встречи в Москве планируется принять совместное заявление.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиПолитикаКабул (город)АфганистанРоссияТалибанДмитрий Жирнов
 
 
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