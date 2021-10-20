https://ria.ru/20211020/izverzhenie-1755315092.html

В Японии произошло извержение вулкана Асо

В Японии произошло извержение вулкана Асо - РИА Новости, 20.10.2021

В Японии произошло извержение вулкана Асо

Извержение вулкана Асо произошло на юго-западе Японии в префектуре Кумамото, сообщило главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T06:42

2021-10-20T06:42

2021-10-20T16:09

в мире

япония

кумамото (префектура)

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755429587_0:0:1480:832_1920x0_80_0_0_15c5451d89beff011bbc379a00909762.jpg

ТОКИО, 20 окт – РИА Новости. Извержение вулкана Асо произошло на юго-западе Японии в префектуре Кумамото, сообщило главное метеорологическое управление Японии.Столб дыма и пепла поднялся на высоту 3500 метров. Зафиксирован выброс вулканических камней на расстояние 1 километра. Метеорологи предупреждают об опасности выброса камней и течения пирокластических потоков на расстояние до 2 километров.Метеорологи подняли уровень опасности до третьего из пяти возможных, что означает запрет на приближение и восхождение на гору.В 130 километрах от вулкана располагается АЭС "Иката".Вулкан Асо состоит из вулканической цепи, одним из самых активных в которой является Накадакэ. Во время извержения в сентябре 2017 года столб пепла и дыма поднялся на высоту 2000 метров.Во время извержения в 1953 году при выбросе камней пострадали 90 человек. В 1958 году при извержении погибли 12 человек из-за выброса камней, а в 1979 году во время взрывообразного извержения погибли 3 человека.К этому часу информации о пострадавших и ущербе не поступало.

https://ria.ru/20211020/pepel-1755311483.html

япония

кумамото (префектура)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, кумамото (префектура), новости - туризм