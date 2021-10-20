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В Японии произошло извержение вулкана Асо
В Японии произошло извержение вулкана Асо - РИА Новости, 20.10.2021
В Японии произошло извержение вулкана Асо
Извержение вулкана Асо произошло на юго-западе Японии в префектуре Кумамото, сообщило главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T06:42
2021-10-20T16:09
в мире
япония
кумамото (префектура)
новости - туризм
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ТОКИО, 20 окт – РИА Новости. Извержение вулкана Асо произошло на юго-западе Японии в префектуре Кумамото, сообщило главное метеорологическое управление Японии.Столб дыма и пепла поднялся на высоту 3500 метров. Зафиксирован выброс вулканических камней на расстояние 1 километра. Метеорологи предупреждают об опасности выброса камней и течения пирокластических потоков на расстояние до 2 километров.Метеорологи подняли уровень опасности до третьего из пяти возможных, что означает запрет на приближение и восхождение на гору.В 130 километрах от вулкана располагается АЭС "Иката".Вулкан Асо состоит из вулканической цепи, одним из самых активных в которой является Накадакэ. Во время извержения в сентябре 2017 года столб пепла и дыма поднялся на высоту 2000 метров.Во время извержения в 1953 году при выбросе камней пострадали 90 человек. В 1958 году при извержении погибли 12 человек из-за выброса камней, а в 1979 году во время взрывообразного извержения погибли 3 человека.К этому часу информации о пострадавших и ущербе не поступало.
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в мире, япония, кумамото (префектура), новости - туризм
06:42 20.10.2021 (обновлено: 16:09 20.10.2021)
 
В Японии произошло извержение вулкана Асо

В Японии произошло извержение вулкана Асо, он выбросил столб пепла и дыма на 3,5 километра

© REUTERS / Japan Meteorological AgencyИзвержение вулкана Асо в Японии
Извержение вулкана Асо в Японии - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© REUTERS / Japan Meteorological Agency
Читать ria.ru в
ТОКИО, 20 окт – РИА Новости. Извержение вулкана Асо произошло на юго-западе Японии в префектуре Кумамото, сообщило главное метеорологическое управление Японии.
Столб дыма и пепла поднялся на высоту 3500 метров. Зафиксирован выброс вулканических камней на расстояние 1 километра. Метеорологи предупреждают об опасности выброса камней и течения пирокластических потоков на расстояние до 2 километров.
Метеорологи подняли уровень опасности до третьего из пяти возможных, что означает запрет на приближение и восхождение на гору.
В 130 километрах от вулкана располагается АЭС "Иката".
Вулкан Асо состоит из вулканической цепи, одним из самых активных в которой является Накадакэ. Во время извержения в сентябре 2017 года столб пепла и дыма поднялся на высоту 2000 метров.
Во время извержения в 1953 году при выбросе камней пострадали 90 человек. В 1958 году при извержении погибли 12 человек из-за выброса камней, а в 1979 году во время взрывообразного извержения погибли 3 человека.
К этому часу информации о пострадавших и ущербе не поступало.
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