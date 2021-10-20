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Во время беспорядков в Гватемале пострадали около 14 человек
Во время беспорядков в Гватемале пострадали около 14 человек - РИА Новости, 20.10.2021
Во время беспорядков в Гватемале пострадали около 14 человек
По меньшей мере десять сотрудников правоохранительных органов и четыре журналиста пострадали в ходе беспорядков в Гватемале, два человека задержаны, сообщают... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T09:37
2021-10-20T09:37
в мире
гватемала (республика)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. По меньшей мере десять сотрудников правоохранительных органов и четыре журналиста пострадали в ходе беспорядков в Гватемале, два человека задержаны, сообщают СМИ.Многочисленная демонстрация ветеранов внутреннего конфликта 1960-1996 годов, которая прошла в столице Гватемалы, завершилась массовыми беспорядками. Бывшие военные требуют от правительства единовременной выплаты в размере 120 тысяч кетцалей (около 15,5 тысячи долларов), а от конгресса - принять закон, обязующий правительство осуществить эти выплаты. Ранее сообщалось, манифестанты забросали камнями конгресс и проникли на его территорию, заперли центральные двери и подожгли припаркованные автомобили.Как сообщается на сайте правительства Гватемалы со ссылкой на главу МВД страны Хендри Рейеса, "в ходе столкновений пять агентов национальной гражданской полиции были ранены", два человека - задержаны. После "актов насилия", которые были зарегистрированы в здании конгресса, глава МВД Гватемалы объявил, что уже согласовываются усилия с прокуратурой "по поиску лиц, ответственных за действия, приведшие к разрушениям внутри и за пределами" законодательного учреждения. Согласно документу, протестующие использовали палки и мачете.В свою очередь телеканал CNN Español сообщает со ссылкой на представителя МВД Гватемалы Пабло Кастильо, что в ходе беспорядков пострадали 10 полицейских, сожжено пять автомобилей. По версии следствия, к организации беспорядков причастны 15 человек.Агенство Efe пишет, что пострадали четыре журналиста.
https://ria.ru/20211013/kosovo-1754341001.html
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в мире, гватемала (республика)
09:37 20.10.2021
 
Во время беспорядков в Гватемале пострадали около 14 человек

Во время беспорядков в Гватемале пострадали порядка десяти силовиков и четыре журналиста

© РИА Новости / В. Дунаев / Перейти в фотобанкГватемала
Гватемала - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / В. Дунаев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. По меньшей мере десять сотрудников правоохранительных органов и четыре журналиста пострадали в ходе беспорядков в Гватемале, два человека задержаны, сообщают СМИ.
Многочисленная демонстрация ветеранов внутреннего конфликта 1960-1996 годов, которая прошла в столице Гватемалы, завершилась массовыми беспорядками. Бывшие военные требуют от правительства единовременной выплаты в размере 120 тысяч кетцалей (около 15,5 тысячи долларов), а от конгресса - принять закон, обязующий правительство осуществить эти выплаты. Ранее сообщалось, манифестанты забросали камнями конгресс и проникли на его территорию, заперли центральные двери и подожгли припаркованные автомобили.
Сотрудники косовской полиции на улице Косовска-Митровицы. 13 октября 2021 - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 11:42
На севере Косово действия местной полиции вызвали новые беспорядки
Как сообщается на сайте правительства Гватемалы со ссылкой на главу МВД страны Хендри Рейеса, "в ходе столкновений пять агентов национальной гражданской полиции были ранены", два человека - задержаны. После "актов насилия", которые были зарегистрированы в здании конгресса, глава МВД Гватемалы объявил, что уже согласовываются усилия с прокуратурой "по поиску лиц, ответственных за действия, приведшие к разрушениям внутри и за пределами" законодательного учреждения. Согласно документу, протестующие использовали палки и мачете.
В свою очередь телеканал CNN Español сообщает со ссылкой на представителя МВД Гватемалы Пабло Кастильо, что в ходе беспорядков пострадали 10 полицейских, сожжено пять автомобилей. По версии следствия, к организации беспорядков причастны 15 человек.
Агенство Efe пишет, что пострадали четыре журналиста.
Солдаты ливанской армии на месте акции протеста, Ливан - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 15:40
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