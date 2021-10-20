https://ria.ru/20211020/gvatemala-1755326254.html
Во время беспорядков в Гватемале пострадали около 14 человек
Во время беспорядков в Гватемале пострадали около 14 человек - РИА Новости, 20.10.2021
Во время беспорядков в Гватемале пострадали около 14 человек
По меньшей мере десять сотрудников правоохранительных органов и четыре журналиста пострадали в ходе беспорядков в Гватемале, два человека задержаны, сообщают... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T09:37
2021-10-20T09:37
2021-10-20T09:37
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гватемала (республика)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. По меньшей мере десять сотрудников правоохранительных органов и четыре журналиста пострадали в ходе беспорядков в Гватемале, два человека задержаны, сообщают СМИ.Многочисленная демонстрация ветеранов внутреннего конфликта 1960-1996 годов, которая прошла в столице Гватемалы, завершилась массовыми беспорядками. Бывшие военные требуют от правительства единовременной выплаты в размере 120 тысяч кетцалей (около 15,5 тысячи долларов), а от конгресса - принять закон, обязующий правительство осуществить эти выплаты. Ранее сообщалось, манифестанты забросали камнями конгресс и проникли на его территорию, заперли центральные двери и подожгли припаркованные автомобили.Как сообщается на сайте правительства Гватемалы со ссылкой на главу МВД страны Хендри Рейеса, "в ходе столкновений пять агентов национальной гражданской полиции были ранены", два человека - задержаны. После "актов насилия", которые были зарегистрированы в здании конгресса, глава МВД Гватемалы объявил, что уже согласовываются усилия с прокуратурой "по поиску лиц, ответственных за действия, приведшие к разрушениям внутри и за пределами" законодательного учреждения. Согласно документу, протестующие использовали палки и мачете.В свою очередь телеканал CNN Español сообщает со ссылкой на представителя МВД Гватемалы Пабло Кастильо, что в ходе беспорядков пострадали 10 полицейских, сожжено пять автомобилей. По версии следствия, к организации беспорядков причастны 15 человек.Агенство Efe пишет, что пострадали четыре журналиста.
https://ria.ru/20211013/kosovo-1754341001.html
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в мире, гватемала (республика)
Во время беспорядков в Гватемале пострадали около 14 человек
Во время беспорядков в Гватемале пострадали порядка десяти силовиков и четыре журналиста
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
По меньшей мере десять сотрудников правоохранительных органов и четыре журналиста пострадали в ходе беспорядков в Гватемале
, два человека задержаны, сообщают СМИ.
Многочисленная демонстрация ветеранов внутреннего конфликта 1960-1996 годов, которая прошла в столице Гватемалы, завершилась массовыми беспорядками. Бывшие военные требуют от правительства единовременной выплаты в размере 120 тысяч кетцалей (около 15,5 тысячи долларов), а от конгресса - принять закон, обязующий правительство осуществить эти выплаты. Ранее сообщалось, манифестанты забросали камнями конгресс и проникли на его территорию, заперли центральные двери и подожгли припаркованные автомобили.
Как сообщается на сайте правительства Гватемалы со ссылкой на главу МВД страны Хендри Рейеса, "в ходе столкновений пять агентов национальной гражданской полиции были ранены", два человека - задержаны. После "актов насилия", которые были зарегистрированы в здании конгресса, глава МВД Гватемалы объявил, что уже согласовываются усилия с прокуратурой "по поиску лиц, ответственных за действия, приведшие к разрушениям внутри и за пределами" законодательного учреждения. Согласно документу, протестующие использовали палки и мачете.
В свою очередь телеканал CNN Español сообщает со ссылкой на представителя МВД Гватемалы Пабло Кастильо, что в ходе беспорядков пострадали 10 полицейских, сожжено пять автомобилей. По версии следствия, к организации беспорядков причастны 15 человек.
Агенство Efe пишет, что пострадали четыре журналиста.