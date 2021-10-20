Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии
Телекомпания "Мтавар. Архи": Саакашвили обвинили в незаконном пересечении границы
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press ServiceБывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press Service
ТБИЛИСИ, 20 окт - РИА Новости. Бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении государственной границы Грузии, сообщает в среду телекомпания "Мтавар. Архи".
"Экс-президенту уже официально предъявили обвинение", - сообщает ТВ.
Ранее прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. В среду ведомство детально рассказало о маршруте экс-президента Михаила Саакашвили из Украины в Грузию: он путешествовал в трейлере с молочными продуктами.
По делу о незаконном пересечении границы Саакашвили в Грузии уже арестованы три человека: водитель трейлера Элгуджа Цомая, а также двое сотрудников порта Поти. В среду МВД страны сообщило о задержании четвертого фигуранта дела.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.