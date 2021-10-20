https://ria.ru/20211020/gruziya-1755475233.html

Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии

Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии - РИА Новости, 20.10.2021

Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии

Бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении государственной границы Грузии, сообщает в среду телекомпания... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T19:40

2021-10-20T19:40

2021-10-20T19:40

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грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 20 окт - РИА Новости. Бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении государственной границы Грузии, сообщает в среду телекомпания "Мтавар. Архи"."Экс-президенту уже официально предъявили обвинение", - сообщает ТВ.Ранее прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. В среду ведомство детально рассказало о маршруте экс-президента Михаила Саакашвили из Украины в Грузию: он путешествовал в трейлере с молочными продуктами.По делу о незаконном пересечении границы Саакашвили в Грузии уже арестованы три человека: водитель трейлера Элгуджа Цомая, а также двое сотрудников порта Поти. В среду МВД страны сообщило о задержании четвертого фигуранта дела.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://radiosputnik.ria.ru/20211020/saakashvili-1755451209.html

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