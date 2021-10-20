https://ria.ru/20211020/gripp-1755402434.html
Путин заявил, что в России нарастает проблема распространения гриппа
Путин заявил, что в России нарастает проблема распространения гриппа - РИА Новости, 20.10.2021
Путин заявил, что в России нарастает проблема распространения гриппа
В России нарастает проблема распространения гриппа, нельзя не обращать на это внимание, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:48
2021-10-20T14:48
2021-10-20T15:00
общество
владимир путин
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В России нарастает проблема распространения гриппа, нельзя не обращать на это внимание, заявил президент России Владимир Путин."Хотел бы попросить Татьяну Алексеевну (Голикову) доложить о текущей ситуации с коронавирусом и вакцинацией, включая прививочную кампанию против гриппа. Мы знаем, что и эта проблема, к сожалению, нарастает, и не обращать на это внимание не возможно", - обратился Путин к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, открывая совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова констатировала, что только 20,3% россиян прошли вакцинацию от гриппа. Темпы прививочной кампании необходимо повышать, отметила она.
https://ria.ru/20211019/gripp-1755214287.html
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общество, владимир путин, здоровье - общество, россия
14:48 20.10.2021 (обновлено: 15:00 20.10.2021)
Путин заявил, что в России нарастает проблема распространения гриппа
Путин: в России нарастает проблема распространения гриппа