https://ria.ru/20211020/gospodderzhka-1755436535.html

Липецкие аграрии до конца года получат почти три млрд рублей господдержки

Липецкие аграрии до конца года получат почти три млрд рублей господдержки - РИА Новости, 20.10.2021

Липецкие аграрии до конца года получат почти три млрд рублей господдержки

Региональные и федеральные власти до конца года направят на поддержку агропромышленного комплекса Липецкой области около 2,9 миллиарда рублей, сообщил глава... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:35

2021-10-20T16:35

2021-10-20T16:35

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 20 окт – РИА Новости. Региональные и федеральные власти до конца года направят на поддержку агропромышленного комплекса Липецкой области около 2,9 миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов."Очень важно поддерживать аграриев, ведь они вносят значительный вклад в экономику региона. Оказывая им помощь, государство создает условия для создания, расширения и модернизации производственной базы новых крестьянских фермерских хозяйств", - сказал Артамонов.Господдержка выделяется на развитие отраслей растениеводства, животноводства, фермерам и кооперативам, на комплексное развитие сельских территорий, на поддержку фермеров, сельской кооперации и субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам."Вопрос доведения государственной поддержки до конечного получателя находится на постоянном контроле органов власти всех уровней. Своевременное бюджетное финансирование важно для беспрерывной четкой работы АПК региона и выполнения всех задач, поставленных перед областью", - отметил подчеркнул начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.

https://ria.ru/20211019/sev-1755201918.html

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игорь артамонов