https://ria.ru/20211020/gospodderzhka-1755436535.html
Липецкие аграрии до конца года получат почти три млрд рублей господдержки
Липецкие аграрии до конца года получат почти три млрд рублей господдержки - РИА Новости, 20.10.2021
Липецкие аграрии до конца года получат почти три млрд рублей господдержки
Региональные и федеральные власти до конца года направят на поддержку агропромышленного комплекса Липецкой области около 2,9 миллиарда рублей, сообщил глава... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:35
2021-10-20T16:35
2021-10-20T16:35
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 20 окт – РИА Новости. Региональные и федеральные власти до конца года направят на поддержку агропромышленного комплекса Липецкой области около 2,9 миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов."Очень важно поддерживать аграриев, ведь они вносят значительный вклад в экономику региона. Оказывая им помощь, государство создает условия для создания, расширения и модернизации производственной базы новых крестьянских фермерских хозяйств", - сказал Артамонов.Господдержка выделяется на развитие отраслей растениеводства, животноводства, фермерам и кооперативам, на комплексное развитие сельских территорий, на поддержку фермеров, сельской кооперации и субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам."Вопрос доведения государственной поддержки до конечного получателя находится на постоянном контроле органов власти всех уровней. Своевременное бюджетное финансирование важно для беспрерывной четкой работы АПК региона и выполнения всех задач, поставленных перед областью", - отметил подчеркнул начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 20 окт – РИА Новости
. Региональные и федеральные власти до конца года направят на поддержку агропромышленного комплекса Липецкой области
около 2,9 миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
"Очень важно поддерживать аграриев, ведь они вносят значительный вклад в экономику региона. Оказывая им помощь, государство создает условия для создания, расширения и модернизации производственной базы новых крестьянских фермерских хозяйств", - сказал Артамонов.
Господдержка выделяется на развитие отраслей растениеводства, животноводства, фермерам и кооперативам, на комплексное развитие сельских территорий, на поддержку фермеров, сельской кооперации и субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам.
"Вопрос доведения государственной поддержки до конечного получателя находится на постоянном контроле органов власти всех уровней. Своевременное бюджетное финансирование важно для беспрерывной четкой работы АПК региона и выполнения всех задач, поставленных перед областью", - отметил подчеркнул начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.