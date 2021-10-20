https://ria.ru/20211020/gospitalizatsiya-1755494430.html

Саакашвили готов к госпитализации, заявил врач

Саакашвили готов к госпитализации, заявил врач - РИА Новости, 20.10.2021

Саакашвили готов к госпитализации, заявил врач

Личный врач осужденного и объявившего голодовку экс-президента Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что политик готов к госпитализации, но когда это... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T22:52

2021-10-20T22:52

2021-10-20T22:52

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 20 окт - РИА Новости. Личный врач осужденного и объявившего голодовку экс-президента Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что политик готов к госпитализации, но когда это произойдет, неизвестно."Саакашвили готов к госпитализации. Детали будут обсуждаться с министерствами здравоохранения и юстиции. Узнаем завтра, послезавтра, когда его госпитализируют. Госпитализация не означает, что президент завершил голодовку", - сказал врач журналистам.По его словам, не известно, сколько времени проведет Саакашвили в клинике.Ранее глава Минюста Рати Брегадзе заявил, что в случае необходимости Саакашвили будет переведен в тюремную больницу.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211020/gruziya-1755449379.html

грузия

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