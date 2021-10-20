https://ria.ru/20211020/gospitalizatsiya-1755345081.html

Ректора "Шанинки" госпитализировали из-за проблем с сердцем

Ректора "Шанинки" госпитализировали из-за проблем с сердцем - РИА Новости, 20.10.2021

Ректора "Шанинки" госпитализировали из-за проблем с сердцем

Обвиняемый в хищении 21 миллиона рублей ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев госпитализирован из-за проблем с... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:03

2021-10-20T11:03

2021-10-20T11:14

московская высшая школа социальных и экономических наук

происшествия

москва

россия

марина ракова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754222053_439:172:2440:1298_1920x0_80_0_0_8c2e3d155b8c95b35ad38df9b1792e1d.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Обвиняемый в хищении 21 миллиона рублей ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев госпитализирован из-за проблем с сердцем, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Севрук."Госпитализировали на скорой в гражданскую больницу. Он сердечник, у него гипертоническая болезнь", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что накануне Зуеву также вызывали скорую помощь.Зуев обвиняется в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Вину он не признает.Тверской райсуд 13 октября отправил Зева под домашний арест до 7 декабря. Прокуратура обжаловала это решение, заседание в Мосгорсуде состоится 27 октября.Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям.Ракова по решению Тверского районного суда Москвы заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ход расследования взят на контроль Следственным департаментом МВД РФ."Шанинка" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.

https://ria.ru/20211013/arest-1754463072.html

https://ria.ru/20211001/sledstvie-1752615223.html

https://ria.ru/20211008/rakova-1753771345.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская высшая школа социальных и экономических наук, происшествия, москва, россия, марина ракова