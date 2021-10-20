https://ria.ru/20211020/gospitalizatsiya-1755345081.html
Ректора "Шанинки" госпитализировали из-за проблем с сердцем
Ректора "Шанинки" госпитализировали из-за проблем с сердцем - РИА Новости, 20.10.2021
Ректора "Шанинки" госпитализировали из-за проблем с сердцем
Обвиняемый в хищении 21 миллиона рублей ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев госпитализирован из-за проблем с... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:03
2021-10-20T11:03
2021-10-20T11:14
московская высшая школа социальных и экономических наук
происшествия
москва
россия
марина ракова
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Обвиняемый в хищении 21 миллиона рублей ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев госпитализирован из-за проблем с сердцем, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Севрук."Госпитализировали на скорой в гражданскую больницу. Он сердечник, у него гипертоническая болезнь", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что накануне Зуеву также вызывали скорую помощь.Зуев обвиняется в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Вину он не признает.Тверской райсуд 13 октября отправил Зева под домашний арест до 7 декабря. Прокуратура обжаловала это решение, заседание в Мосгорсуде состоится 27 октября.Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям.Ракова по решению Тверского районного суда Москвы заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ход расследования взят на контроль Следственным департаментом МВД РФ."Шанинка" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.
https://ria.ru/20211013/arest-1754463072.html
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московская высшая школа социальных и экономических наук, происшествия, москва, россия, марина ракова
11:03 20.10.2021 (обновлено: 11:14 20.10.2021)
Ректора "Шанинки" госпитализировали из-за проблем с сердцем
Подследственного ректора "Шанинки" Зуева госпитализировали из-за проблем с сердцем
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Обвиняемый в хищении 21 миллиона рублей ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев госпитализирован из-за проблем с сердцем, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Севрук.
"Госпитализировали на скорой в гражданскую больницу. Он сердечник, у него гипертоническая болезнь", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что накануне Зуеву также вызывали скорую помощь.
Зуев обвиняется в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Вину он не признает.
Тверской райсуд 13 октября отправил Зева под домашний арест до 7 декабря. Прокуратура обжаловала это решение, заседание в Мосгорсуде состоится 27 октября.
Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям.
Ракова по решению Тверского районного суда Москвы
заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ
), ход расследования взят на контроль Следственным департаментом МВД РФ.
"Шанинка" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным
.