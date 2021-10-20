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Комитет Госдумы поддержал законопроект о выплате присяжным компенсаций
Комитет Госдумы поддержал законопроект о выплате присяжным компенсаций - РИА Новости, 20.10.2021
Комитет Госдумы поддержал законопроект о выплате присяжным компенсаций
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал правительственный законопроект, наделяющий кабмин полномочием по... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:17
2021-10-20T11:17
2021-10-20T11:17
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал правительственный законопроект, наделяющий кабмин полномочием по установлению порядка выплаты вознаграждения присяжным заседателям.Изменения предлагается внести в статью 11 федерального закона "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации".Законопроект предусматривает наделение правительства РФ полномочием по установлению порядка выплаты присяжным заседателям федеральных судов общей юрисдикции компенсационного вознаграждения, говорится в пояснении.
https://ria.ru/20210513/prisyazhnye-1732063346.html
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общество, госдума рф, россия
Комитет Госдумы поддержал законопроект о выплате присяжным компенсаций
Комитет Госдумы поддержал законопроект о выплате вознаграждения присяжным заседателям