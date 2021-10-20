https://ria.ru/20211020/gosduma-1755337308.html
В Госдуме поддержали проект о замене паспортов заключенных в СИЗО
В Госдуме поддержали проект о замене паспортов заключенных в СИЗО - РИА Новости, 20.10.2021
В Госдуме поддержали проект о замене паспортов заключенных в СИЗО
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:38
2021-10-20T10:38
2021-10-20T10:54
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий подозреваемым и обвиняемым менять и получать паспорта гражданина РФ через администрацию следственных изоляторов.Законопроект предлагает внести изменения в федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" - в статью 7 ("Места содержания под стражей) и статью 17 ("Права подозреваемых и обвиняемых").Как сообщили ранее в пресс-службе инициатора проекта, министерства юстиции РФ, планируется установить право подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей, подавать через администрацию следственного изолятора заявления о выдаче или замене паспорта гражданина РФ.Документ был разработан еще в 2019 году. Его основная цель - социальная поддержка и защита прав и законных интересов граждан, содержащихся под стражей в СИЗО. В частности, сейчас подозреваемые и обвиняемые без паспорта не могут установить или подтвердить инвалидность, заключить брак, а также участвовать в иных гражданско-правовых сделках. Если поправки к федеральному закону будут приняты, то, согласно проекту, администрация следственного изолятора станет принимать соответствующие заявления от фигурантов и направлять их в территориальные органы МВД.По данным ФСИН, сейчас почти 9 тысяч заключенных в СИЗО заявляют об утере своих паспортов. Отсутствие у заключенного в СИЗО паспорта мешает ему, в частности, оформить инвалидность, заключить брак и совершать какие-либо юридически значимые действия, например, пригласить нотариуса.Кроме того, не всегда арестованный человек после приговора направляется в колонию - он может быть освобожден из СИЗО, и важно, как отмечают инициаторы, чтобы у него на руках были документы.
https://ria.ru/20201214/pasporta-1589129366.html
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госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
10:38 20.10.2021 (обновлено: 10:54 20.10.2021)
В Госдуме поддержали проект о замене паспортов заключенных в СИЗО
Комитет Госдумы поддержал проект о замене паспортов заключенных в СИЗО через администрацию
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Комитет Госдумы
по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий подозреваемым и обвиняемым менять и получать паспорта гражданина РФ
через администрацию следственных изоляторов.
Законопроект предлагает внести изменения в федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" - в статью 7 ("Места содержания под стражей) и статью 17 ("Права подозреваемых и обвиняемых").
Как сообщили ранее в пресс-службе инициатора проекта, министерства юстиции РФ, планируется установить право подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей, подавать через администрацию следственного изолятора заявления о выдаче или замене паспорта гражданина РФ.
Документ был разработан еще в 2019 году. Его основная цель - социальная поддержка и защита прав и законных интересов граждан, содержащихся под стражей в СИЗО. В частности, сейчас подозреваемые и обвиняемые без паспорта не могут установить или подтвердить инвалидность, заключить брак, а также участвовать в иных гражданско-правовых сделках. Если поправки к федеральному закону будут приняты, то, согласно проекту, администрация следственного изолятора станет принимать соответствующие заявления от фигурантов и направлять их в территориальные органы МВД.
По данным ФСИН
, сейчас почти 9 тысяч заключенных в СИЗО заявляют об утере своих паспортов. Отсутствие у заключенного в СИЗО паспорта мешает ему, в частности, оформить инвалидность, заключить брак и совершать какие-либо юридически значимые действия, например, пригласить нотариуса.
Кроме того, не всегда арестованный человек после приговора направляется в колонию - он может быть освобожден из СИЗО, и важно, как отмечают инициаторы, чтобы у него на руках были документы.