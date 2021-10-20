Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211020/gosduma-1755337308.html
В Госдуме поддержали проект о замене паспортов заключенных в СИЗО
В Госдуме поддержали проект о замене паспортов заключенных в СИЗО - РИА Новости, 20.10.2021
В Госдуме поддержали проект о замене паспортов заключенных в СИЗО
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:38
2021-10-20T10:54
госдума рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665688_0:130:2909:1766_1920x0_80_0_0_1b133cf7393ba63fcce787aa43b7a4bb.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий подозреваемым и обвиняемым менять и получать паспорта гражданина РФ через администрацию следственных изоляторов.Законопроект предлагает внести изменения в федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" - в статью 7 ("Места содержания под стражей) и статью 17 ("Права подозреваемых и обвиняемых").Как сообщили ранее в пресс-службе инициатора проекта, министерства юстиции РФ, планируется установить право подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей, подавать через администрацию следственного изолятора заявления о выдаче или замене паспорта гражданина РФ.Документ был разработан еще в 2019 году. Его основная цель - социальная поддержка и защита прав и законных интересов граждан, содержащихся под стражей в СИЗО. В частности, сейчас подозреваемые и обвиняемые без паспорта не могут установить или подтвердить инвалидность, заключить брак, а также участвовать в иных гражданско-правовых сделках. Если поправки к федеральному закону будут приняты, то, согласно проекту, администрация следственного изолятора станет принимать соответствующие заявления от фигурантов и направлять их в территориальные органы МВД.По данным ФСИН, сейчас почти 9 тысяч заключенных в СИЗО заявляют об утере своих паспортов. Отсутствие у заключенного в СИЗО паспорта мешает ему, в частности, оформить инвалидность, заключить брак и совершать какие-либо юридически значимые действия, например, пригласить нотариуса.Кроме того, не всегда арестованный человек после приговора направляется в колонию - он может быть освобожден из СИЗО, и важно, как отмечают инициаторы, чтобы у него на руках были документы.
https://ria.ru/20201214/pasporta-1589129366.html
https://ria.ru/20211019/blokirovka-1755173705.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665688_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_ddc0e9be90f9e56c9d20f9cc26585ca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
10:38 20.10.2021 (обновлено: 10:54 20.10.2021)
 
В Госдуме поддержали проект о замене паспортов заключенных в СИЗО

Комитет Госдумы поддержал проект о замене паспортов заключенных в СИЗО через администрацию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий подозреваемым и обвиняемым менять и получать паспорта гражданина РФ через администрацию следственных изоляторов.
Законопроект предлагает внести изменения в федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" - в статью 7 ("Места содержания под стражей) и статью 17 ("Права подозреваемых и обвиняемых").
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря 2020, 14:44Распространение коронавируса
ЕР предложила продлить срок замены паспортов и прав
Как сообщили ранее в пресс-службе инициатора проекта, министерства юстиции РФ, планируется установить право подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей, подавать через администрацию следственного изолятора заявления о выдаче или замене паспорта гражданина РФ.
Документ был разработан еще в 2019 году. Его основная цель - социальная поддержка и защита прав и законных интересов граждан, содержащихся под стражей в СИЗО. В частности, сейчас подозреваемые и обвиняемые без паспорта не могут установить или подтвердить инвалидность, заключить брак, а также участвовать в иных гражданско-правовых сделках. Если поправки к федеральному закону будут приняты, то, согласно проекту, администрация следственного изолятора станет принимать соответствующие заявления от фигурантов и направлять их в территориальные органы МВД.
По данным ФСИН, сейчас почти 9 тысяч заключенных в СИЗО заявляют об утере своих паспортов. Отсутствие у заключенного в СИЗО паспорта мешает ему, в частности, оформить инвалидность, заключить брак и совершать какие-либо юридически значимые действия, например, пригласить нотариуса.
Кроме того, не всегда арестованный человек после приговора направляется в колонию - он может быть освобожден из СИЗО, и важно, как отмечают инициаторы, чтобы у него на руках были документы.
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 12:07
Правительство утвердило правила блокировки связи в колониях и СИЗО
 
Госдума РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
02:17Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД
02:08Врач рассказала, кому нельзя есть чеснок
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превосходстве Украины над ГерманиейМИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДДВрач рассказала, кому нельзя есть чеснок