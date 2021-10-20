https://ria.ru/20211020/golikova-1755401814.html

Голикова считает наращивание тестирования на COVID-19 абсолютно оправданным

Голикова считает наращивание тестирования на COVID-19 абсолютно оправданным - РИА Новости, 20.10.2021

Голикова считает наращивание тестирования на COVID-19 абсолютно оправданным

Кратное наращивание тестирования на COVID-19 абсолютно оправдано в условиях ухудшения эпидситуации, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:46

2021-10-20T14:46

2021-10-20T15:00

распространение коронавируса

общество

коронавирус в россии

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754608995_0:131:3201:1932_1920x0_80_0_0_a7c40991a696a9ce216ca46d9bb6767d.jpg

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Кратное наращивание тестирования на COVID-19 абсолютно оправдано в условиях ухудшения эпидситуации, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."Сейчас, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, мы считаем абсолютно оправданным кратное наращивание тестирования для того, чтобы профилактировать на ранних стадиях заболевание новой коронавирусной инфекции, как можно раньше оказывать помощь нашим гражданам", - сказала Голикова на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20211020/golikova-1755402700.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус в россии, татьяна голикова, здоровье - общество, россия