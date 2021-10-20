https://ria.ru/20211020/golikova-1755401814.html
Голикова считает наращивание тестирования на COVID-19 абсолютно оправданным
Голикова считает наращивание тестирования на COVID-19 абсолютно оправданным - РИА Новости, 20.10.2021
Голикова считает наращивание тестирования на COVID-19 абсолютно оправданным
Кратное наращивание тестирования на COVID-19 абсолютно оправдано в условиях ухудшения эпидситуации, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:46
2021-10-20T14:46
2021-10-20T15:00
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Кратное наращивание тестирования на COVID-19 абсолютно оправдано в условиях ухудшения эпидситуации, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."Сейчас, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, мы считаем абсолютно оправданным кратное наращивание тестирования для того, чтобы профилактировать на ранних стадиях заболевание новой коронавирусной инфекции, как можно раньше оказывать помощь нашим гражданам", - сказала Голикова на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20211020/golikova-1755402700.html
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общество, коронавирус в россии, татьяна голикова, здоровье - общество, россия
14:46 20.10.2021 (обновлено: 15:00 20.10.2021)
Голикова считает наращивание тестирования на COVID-19 абсолютно оправданным
Голикова: наращивание тестирования на COVID-19 в условиях удушения эпидситуации оправдано