https://ria.ru/20211020/golikova-1755397890.html

Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом усложняется

Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом усложняется - РИА Новости, 20.10.2021

Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом усложняется

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом и другими вирусами в РФ имеет тенденцию к усложнению, более месяца идет рост, сообщила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:34

2021-10-20T14:34

2021-10-20T14:55

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус в россии

владимир путин

татьяна голикова

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом и другими вирусами в РФ имеет тенденцию к усложнению, более месяца идет рост, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и других сезонных вирусов имеет тенденцию к усложнению. Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости, и на сегодняшний день число выявленных новых случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тысячам", - сказала она на совещании у президента России Владимира Путина.По словам Голиковой, такие высокие цифры обусловлены распространением инфекции по всей территории страны.Голикова также обратилась к президенту с предложением о введении на всей территории РФ нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно.

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2021

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общество, россия, коронавирус в россии, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество