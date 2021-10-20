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Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом усложняется
Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом усложняется - РИА Новости, 20.10.2021
Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом усложняется
Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом и другими вирусами в РФ имеет тенденцию к усложнению, более месяца идет рост, сообщила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:34
2021-10-20T14:34
2021-10-20T14:55
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус в россии
владимир путин
татьяна голикова
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом и другими вирусами в РФ имеет тенденцию к усложнению, более месяца идет рост, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и других сезонных вирусов имеет тенденцию к усложнению. Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости, и на сегодняшний день число выявленных новых случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тысячам", - сказала она на совещании у президента России Владимира Путина.По словам Голиковой, такие высокие цифры обусловлены распространением инфекции по всей территории страны.Голикова также обратилась к президенту с предложением о введении на всей территории РФ нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно.
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общество, россия, коронавирус в россии, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество
14:34 20.10.2021 (обновлено: 14:55 20.10.2021)
Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом усложняется
Голикова заявила, что ситуация с COVID-19 и другими вирусами усложняется