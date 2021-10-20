https://ria.ru/20211020/gipertoniya-1755344293.html
В Минздраве опровергли связь между гипертонией и смертностью от COVID-19
В Минздраве опровергли связь между гипертонией и смертностью от COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021
В Минздраве опровергли связь между гипертонией и смертностью от COVID-19
Связи между гипертонией и смертностью от COVID-19 медики не выявили, хотя в начале пандемии предполагалось, что повышенное давление увеличивает риск летального... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:58
2021-10-20T10:58
2021-10-20T12:20
общество
гипертония
здоровье - общество
сергей бойцов
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Связи между гипертонией и смертностью от COVID-19 медики не выявили, хотя в начале пандемии предполагалось, что повышенное давление увеличивает риск летального исхода при инфекции, заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов."В рамках большого метаанализа связи между гипертонией и смертностью от COVID-19 не было обнаружено", — сказал Бойцов на конференции "Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней: эпидемиологические, организационные и гигиенические аспекты".Он уточнил, что при этом первоначальные данные, которые получили в первой половине 2020 года, показывали, что наличие гипертонии примерно в 2,5 раза повышает риск тяжелого течения заболевания, госпитализации и смертности больных.
https://ria.ru/20210927/gipertoniya-1751923266.html
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общество, гипертония, здоровье - общество, сергей бойцов, россия, коронавирус covid-19
10:58 20.10.2021 (обновлено: 12:20 20.10.2021)
В Минздраве опровергли связь между гипертонией и смертностью от COVID-19
Кардиолог Бойцов опроверг связь между гипертонией и смертностью от COVID-19