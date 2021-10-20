https://ria.ru/20211020/germaniya-1755433198.html

В Берлине выступили за скорейшее проведение Совета Россия — НАТО

В Берлине выступили за скорейшее проведение Совета Россия — НАТО - РИА Новости, 20.10.2021

В Берлине выступили за скорейшее проведение Совета Россия — НАТО

Германия выступает за скорейшее проведение Совета Россия-НАТО, считает его важной площадкой для продолжения диалога, заявил преставитель МИД ФРГ Кристофер... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:20

2021-10-20T16:20

2021-10-20T16:20

в мире

берлин (город)

германия

нато

мид германии

совет россия-нато

кристофер бургер

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_758fb7a1e81faf9a9465c42cd8925b4e.jpg

БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Германия выступает за скорейшее проведение Совета Россия-НАТО, считает его важной площадкой для продолжения диалога, заявил преставитель МИД ФРГ Кристофер Бургер."НАТО как и прежде в отношении России использует двойной подход, а именно, с одной стороны усиливает свои возможности обороны и сдерживания, а с другой стороны готова к диалогу ", - заявил Бургер на брифинге в среду.По его словам, для Берлина "Совет НАТО-Россия остается важной платформой диалога". "Мы как и прежде выступаем за проведение новой встречи Совета. Наше предложение российской стороне давно известно. Мы будем использовать двусторонние каналы и возможности НАТО для скорейшей встречи", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20211019/nato-1755260662.html

берлин (город)

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, берлин (город), германия, нато, мид германии, совет россия-нато, кристофер бургер, россия