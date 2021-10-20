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В Берлине выступили за скорейшее проведение Совета Россия — НАТО
В Берлине выступили за скорейшее проведение Совета Россия — НАТО - РИА Новости, 20.10.2021
В Берлине выступили за скорейшее проведение Совета Россия — НАТО
Германия выступает за скорейшее проведение Совета Россия-НАТО, считает его важной площадкой для продолжения диалога, заявил преставитель МИД ФРГ Кристофер... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:20
2021-10-20T16:20
2021-10-20T16:20
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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Германия выступает за скорейшее проведение Совета Россия-НАТО, считает его важной площадкой для продолжения диалога, заявил преставитель МИД ФРГ Кристофер Бургер."НАТО как и прежде в отношении России использует двойной подход, а именно, с одной стороны усиливает свои возможности обороны и сдерживания, а с другой стороны готова к диалогу ", - заявил Бургер на брифинге в среду.По его словам, для Берлина "Совет НАТО-Россия остается важной платформой диалога". "Мы как и прежде выступаем за проведение новой встречи Совета. Наше предложение российской стороне давно известно. Мы будем использовать двусторонние каналы и возможности НАТО для скорейшей встречи", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20211019/nato-1755260662.html
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в мире, берлин (город), германия, нато, мид германии, совет россия-нато, кристофер бургер, россия
В Берлине выступили за скорейшее проведение Совета Россия — НАТО
МИД Германии заявил, что в Берлине выступили за скорейшее проведение Совета Россия — НАТО