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В Берлине выступили за скорейшее проведение Совета Россия — НАТО
В Берлине выступили за скорейшее проведение Совета Россия — НАТО - РИА Новости, 20.10.2021
В Берлине выступили за скорейшее проведение Совета Россия — НАТО
Германия выступает за скорейшее проведение Совета Россия-НАТО, считает его важной площадкой для продолжения диалога, заявил преставитель МИД ФРГ Кристофер... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:20
2021-10-20T16:20
в мире
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совет россия-нато
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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Германия выступает за скорейшее проведение Совета Россия-НАТО, считает его важной площадкой для продолжения диалога, заявил преставитель МИД ФРГ Кристофер Бургер."НАТО как и прежде в отношении России использует двойной подход, а именно, с одной стороны усиливает свои возможности обороны и сдерживания, а с другой стороны готова к диалогу ", - заявил Бургер на брифинге в среду.По его словам, для Берлина "Совет НАТО-Россия остается важной платформой диалога". "Мы как и прежде выступаем за проведение новой встречи Совета. Наше предложение российской стороне давно известно. Мы будем использовать двусторонние каналы и возможности НАТО для скорейшей встречи", - добавил он.
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в мире, берлин (город), германия, нато, мид германии, совет россия-нато, кристофер бургер, россия
16:20 20.10.2021
 
В Берлине выступили за скорейшее проведение Совета Россия — НАТО

МИД Германии заявил, что в Берлине выступили за скорейшее проведение Совета Россия — НАТО

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Германия выступает за скорейшее проведение Совета Россия-НАТО, считает его важной площадкой для продолжения диалога, заявил преставитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
"НАТО как и прежде в отношении России использует двойной подход, а именно, с одной стороны усиливает свои возможности обороны и сдерживания, а с другой стороны готова к диалогу ", - заявил Бургер на брифинге в среду.
По его словам, для Берлина "Совет НАТО-Россия остается важной платформой диалога". "Мы как и прежде выступаем за проведение новой встречи Совета. Наше предложение российской стороне давно известно. Мы будем использовать двусторонние каналы и возможности НАТО для скорейшей встречи", - добавил он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам встречи с участниками клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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В миреБерлин (город)ГерманияНАТОМИД ГерманииСовет Россия-НАТОКристофер БургерРоссия
 
 
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