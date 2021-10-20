https://ria.ru/20211020/germaniya-1755429649.html

Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц призвал Европу к новой "восточной политике"

Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц призвал Европу к новой "восточной политике" - РИА Новости, 20.10.2021

Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц призвал Европу к новой "восточной политике"

Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц призвал Европу к новой "восточной политике". РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:08

2021-10-20T16:08

2021-10-20T16:08

в мире

парламентские выборы в германии

германия

евросоюз

социал-демократическая партия германии

олаф шольц

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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц призвал Европу к новой "восточной политике"."Восточная политика" Вилли Брандта служила переменой, которая привела к освобождению. Объединение Германии и европейское единство были бы немыслимы без Вилли Брандта... Сейчас нам нужна новая, европейская, "восточная политика", - сообщил Шольц в своем Twitter.Он напомнил, что 50 лет назад Вилли Брандт (занимал пост канцлера Германии 1969-1974 – ред.) получил Нобелевскую премию мира за свои политические шаги.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. Формирование правительства в Германии обычно длится до нескольких месяцев, кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц рассчитывает, что у Германии будет новое правительство уже к 25 декабря.

https://ria.ru/20210927/otnosheniya-1751924757.html

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в мире, парламентские выборы в германии, германия, евросоюз, социал-демократическая партия германии, олаф шольц