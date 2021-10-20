https://ria.ru/20211020/germaniya-1755429649.html
Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц призвал Европу к новой "восточной политике"
Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц призвал Европу к новой "восточной политике" - РИА Новости, 20.10.2021
Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц призвал Европу к новой "восточной политике"
Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц призвал Европу к новой "восточной политике". РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:08
2021-10-20T16:08
2021-10-20T16:08
в мире
парламентские выборы в германии
германия
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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц призвал Европу к новой "восточной политике"."Восточная политика" Вилли Брандта служила переменой, которая привела к освобождению. Объединение Германии и европейское единство были бы немыслимы без Вилли Брандта... Сейчас нам нужна новая, европейская, "восточная политика", - сообщил Шольц в своем Twitter.Он напомнил, что 50 лет назад Вилли Брандт (занимал пост канцлера Германии 1969-1974 – ред.) получил Нобелевскую премию мира за свои политические шаги.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. Формирование правительства в Германии обычно длится до нескольких месяцев, кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц рассчитывает, что у Германии будет новое правительство уже к 25 декабря.
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в мире, парламентские выборы в германии, германия, евросоюз, социал-демократическая партия германии, олаф шольц
Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц призвал Европу к новой "восточной политике"
Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц: сейчас нам нужна новая, европейская, "восточная политика"
БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости.
Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии
(СДПГ) Олаф Шольц
призвал Европу
к новой "восточной политике".
"Восточная политика" Вилли Брандта служила переменой, которая привела к освобождению. Объединение Германии и европейское единство были бы немыслимы без Вилли Брандта... Сейчас нам нужна новая, европейская, "восточная политика", - сообщил Шольц в своем Twitter.
Он напомнил, что 50 лет назад Вилли Брандт (занимал пост канцлера Германии 1969-1974 – ред.) получил Нобелевскую премию мира за свои политические шаги.
Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. Формирование правительства в Германии обычно длится до нескольких месяцев, кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц рассчитывает, что у Германии будет новое правительство уже к 25 декабря.