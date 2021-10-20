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https://ria.ru/20211020/gaz-1755422480.html
Новак дал прогноз по ситуации на газовом рынке в Европе
Новак дал прогноз по ситуации на газовом рынке в Европе - РИА Новости, 20.10.2021
Новак дал прогноз по ситуации на газовом рынке в Европе
Баланс спроса и предложения на европейском энергетическом рынке вряд ли выправится в ближайшее время, заявил вице-премьер России Александр Новак на совещании у... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:46
2021-10-20T16:31
экономика
в мире
европа
александр новак
владимир путин
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Баланс спроса и предложения на европейском энергетическом рынке вряд ли выправится в ближайшее время, заявил вице-премьер России Александр Новак на совещании у Владимира Путина."Конечно, складывающаяся ситуация вызывает обеспокоенность", — отметил он.По словам Новака, многое будет зависеть от прохождения осенне-зимнего периода, температуры, потребности Европы в газе.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.Эксперты считают предпосылками такой ситуации низкий уровень заполненности хранилищ на континенте, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии.Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ. На момент начала сезона отбора хранилища были заполнены чуть более чем на 78 процентов, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние пять лет.В России отмечали, что готовы увеличить поставки топлива в Европу, однако для этого необходимы дополнительные закупки европейскими партнерами. При этом "Газпром" уже нарастил нарастил экспорт в страны дальнего зарубежья за январь — сентябрь, по предварительным данным, на 15,3 процента, до 145,8 миллиарда кубометров. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (в 2018 году — 149,2 миллиарда кубометров.
https://ria.ru/20211018/gaz-1754937336.html
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экономика, в мире, европа, александр новак, владимир путин, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
15:46 20.10.2021 (обновлено: 16:31 20.10.2021)
 
Новак дал прогноз по ситуации на газовом рынке в Европе

Новак считает, что ситуация на газовом рынке в Европе не выправится в ближайшее время

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© AP Photo / Matthias Rietschel
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Баланс спроса и предложения на европейском энергетическом рынке вряд ли выправится в ближайшее время, заявил вице-премьер России Александр Новак на совещании у Владимира Путина.
"Конечно, складывающаяся ситуация вызывает обеспокоенность", — отметил он.
По словам Новака, многое будет зависеть от прохождения осенне-зимнего периода, температуры, потребности Европы в газе.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.
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Эксперты считают предпосылками такой ситуации низкий уровень заполненности хранилищ на континенте, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии.
Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ. На момент начала сезона отбора хранилища были заполнены чуть более чем на 78 процентов, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние пять лет.
В России отмечали, что готовы увеличить поставки топлива в Европу, однако для этого необходимы дополнительные закупки европейскими партнерами. При этом "Газпром" уже нарастил нарастил экспорт в страны дальнего зарубежья за январь — сентябрь, по предварительным данным, на 15,3 процента, до 145,8 миллиарда кубометров. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (в 2018 году — 149,2 миллиарда кубометров.
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ЭкономикаВ миреЕвропаАлександр НовакВладимир ПутинРоссияФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021
 
 
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