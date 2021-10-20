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Новак назвал ситуацию на газовом рынке в мире напряженной
Новак назвал ситуацию на газовом рынке в мире напряженной - РИА Новости, 20.10.2021
Новак назвал ситуацию на газовом рынке в мире напряженной
Ситуация на мировом газовом рынке остается напряженной из-за сохраняющихся высоких цен, считает вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:38
2021-10-20T15:58
экономика
природный газ
европа
владимир путин
александр новак
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ситуация на мировом газовом рынке остается напряженной из-за сохраняющихся высоких цен, считает вице-премьер РФ Александр Новак."На газовом рынке сохраняется достаточно напряженная ситуация, это связано в первую очередь с тем, что сохраняются на достаточно высоком уровне цены. Сейчас в Европе в среднем цены колеблются около 1000-1100 долларов, а в Азиатко-Тихоокеанском регионе - там с премией примерно 1200 долларов за тысячу кубометров газа", - сказал Новак в ходе совещания у президента России Владимира Путина.Новак отметил, что цены на газ с начала 2021 года выросли примерно в 3,5 раза."В то же время мы наблюдаем и достаточно большой рост цен и на другие энергоносители. В частности, цены на уголь по сравнению с прошлым годом выросли в 3-4 раза - до 160-200 долларов за тонну в зависимости от марок. Цены на электроэнергию выросли в 5-6 раз", - добавил вице-премьер.
https://ria.ru/20211020/gazprom-1755332829.html
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экономика, природный газ, европа, владимир путин, александр новак, россия
15:38 20.10.2021 (обновлено: 15:58 20.10.2021)
 
Новак назвал ситуацию на газовом рынке в мире напряженной

Новак: ситуация на мировом газовом рынке остается напряженной из-за высоких цен

© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© AP Photo / Michel Spingler
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ситуация на мировом газовом рынке остается напряженной из-за сохраняющихся высоких цен, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
"На газовом рынке сохраняется достаточно напряженная ситуация, это связано в первую очередь с тем, что сохраняются на достаточно высоком уровне цены. Сейчас в Европе в среднем цены колеблются около 1000-1100 долларов, а в Азиатко-Тихоокеанском регионе - там с премией примерно 1200 долларов за тысячу кубометров газа", - сказал Новак в ходе совещания у президента России Владимира Путина.
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Новак отметил, что цены на газ с начала 2021 года выросли примерно в 3,5 раза.
"В то же время мы наблюдаем и достаточно большой рост цен и на другие энергоносители. В частности, цены на уголь по сравнению с прошлым годом выросли в 3-4 раза - до 160-200 долларов за тонну в зависимости от марок. Цены на электроэнергию выросли в 5-6 раз", - добавил вице-премьер.
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ЭкономикаПриродный газЕвропаВладимир ПутинАлександр НовакРоссия
 
 
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