https://ria.ru/20211020/gaz-1755419557.html

Новак назвал ситуацию на газовом рынке в мире напряженной

Новак назвал ситуацию на газовом рынке в мире напряженной - РИА Новости, 20.10.2021

Новак назвал ситуацию на газовом рынке в мире напряженной

Ситуация на мировом газовом рынке остается напряженной из-за сохраняющихся высоких цен, считает вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:38

2021-10-20T15:38

2021-10-20T15:58

экономика

природный газ

европа

владимир путин

александр новак

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ситуация на мировом газовом рынке остается напряженной из-за сохраняющихся высоких цен, считает вице-премьер РФ Александр Новак."На газовом рынке сохраняется достаточно напряженная ситуация, это связано в первую очередь с тем, что сохраняются на достаточно высоком уровне цены. Сейчас в Европе в среднем цены колеблются около 1000-1100 долларов, а в Азиатко-Тихоокеанском регионе - там с премией примерно 1200 долларов за тысячу кубометров газа", - сказал Новак в ходе совещания у президента России Владимира Путина.Новак отметил, что цены на газ с начала 2021 года выросли примерно в 3,5 раза."В то же время мы наблюдаем и достаточно большой рост цен и на другие энергоносители. В частности, цены на уголь по сравнению с прошлым годом выросли в 3-4 раза - до 160-200 долларов за тонну в зависимости от марок. Цены на электроэнергию выросли в 5-6 раз", - добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20211020/gazprom-1755332829.html

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экономика, природный газ, европа, владимир путин, александр новак, россия