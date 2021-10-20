https://ria.ru/20211020/frantsiya-1755476398.html

На юго-востоке Франции обнаружили обезглавленное тело мужчины

На юго-востоке Франции обнаружили обезглавленное тело мужчины - РИА Новости, 20.10.2021

На юго-востоке Франции обнаружили обезглавленное тело мужчины

Тело обезглавленного мужчины, у которого были извлечены внутренности, найдено в коммуне Боллен на юго-востоке Франции, совершивший преступление скрылся, его... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T19:49

2021-10-20T19:49

2021-10-20T20:28

в мире

франция

происшествия

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ПАРИЖ, 20 окт – РИА Новости. Тело обезглавленного мужчины, у которого были извлечены внутренности, найдено в коммуне Боллен на юго-востоке Франции, совершивший преступление скрылся, его активно разыскивают правоохранительные органы, сообщает газета 20 Minutes со ссылкой на источники, близкие к следствию.Отмечается, что террористический след на данном этапе не является основной версией произошедшего.Тело убитого было найдено в его собственном доме в коммуне Боллен (департамент Воклюз), где проживают около 13 тысяч человек. Для поисков скрывшегося преступника мобилизованы 86 правоохранителей, в том числе 15 муниципальных полицейских, кинологическая команда.Жандармерия департамента Воклюз предупредила, что предполагаемый преступник может быть вооружен."Этот человек потенциально опасен и вооружен. Если вы его увидите, не вмешивайтесь, немедленно свяжитесь с нами по номеру 17", - говорится в сообщении жандармерии, которое размещено на странице в Facebook. Также прикреплено фото подозреваемого.Неделю назад 70-летнию женщину нашли обезглавленной в ее доме в коммуне Агд (юг Франции). Подозреваемый в убийстве был задержан, ему предъявлены обвинения. Им оказался 51-летний мужчина – супруг домработницы убитой женщины.

https://ria.ru/20211011/frantsiya-1754032600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, франция, происшествия