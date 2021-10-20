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На юго-востоке Франции обнаружили обезглавленное тело мужчины
На юго-востоке Франции обнаружили обезглавленное тело мужчины - РИА Новости, 20.10.2021
На юго-востоке Франции обнаружили обезглавленное тело мужчины
Тело обезглавленного мужчины, у которого были извлечены внутренности, найдено в коммуне Боллен на юго-востоке Франции, совершивший преступление скрылся, его... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T19:49
2021-10-20T19:49
2021-10-20T20:28
в мире
франция
происшествия
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ПАРИЖ, 20 окт – РИА Новости. Тело обезглавленного мужчины, у которого были извлечены внутренности, найдено в коммуне Боллен на юго-востоке Франции, совершивший преступление скрылся, его активно разыскивают правоохранительные органы, сообщает газета 20 Minutes со ссылкой на источники, близкие к следствию.Отмечается, что террористический след на данном этапе не является основной версией произошедшего.Тело убитого было найдено в его собственном доме в коммуне Боллен (департамент Воклюз), где проживают около 13 тысяч человек. Для поисков скрывшегося преступника мобилизованы 86 правоохранителей, в том числе 15 муниципальных полицейских, кинологическая команда.Жандармерия департамента Воклюз предупредила, что предполагаемый преступник может быть вооружен."Этот человек потенциально опасен и вооружен. Если вы его увидите, не вмешивайтесь, немедленно свяжитесь с нами по номеру 17", - говорится в сообщении жандармерии, которое размещено на странице в Facebook. Также прикреплено фото подозреваемого.Неделю назад 70-летнию женщину нашли обезглавленной в ее доме в коммуне Агд (юг Франции). Подозреваемый в убийстве был задержан, ему предъявлены обвинения. Им оказался 51-летний мужчина – супруг домработницы убитой женщины.
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в мире, франция, происшествия
19:49 20.10.2021 (обновлено: 20:28 20.10.2021)
На юго-востоке Франции обнаружили обезглавленное тело мужчины
Во французском городе Боллен обнаружили обезглавленное тело мужчины