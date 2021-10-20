Идеальное утро и крутой портрет: призеры Weather Photographer of the Year
Абсолютным победителем конкурса стал Джулио Монтини (Giulio Montini), запечатлевший живописный утренний туман над городком Айруно в Италии. Такой вид открывается с первыми лучами солнца в осенние месяцы и лишь с одной точки, рассказал автор.
Абсолютным победителем конкурса стал Джулио Монтини (Giulio Montini), запечатлевший живописный утренний туман над городком Айруно в Италии. Такой вид открывается с первыми лучами солнца в осенние месяцы и лишь с одной точки, рассказал автор.
Российский фотограф Евгений Борисов занял второе место с невероятным "Автопортретом в лодке", сделанным при помощи квадрокоптера на озере Кок-Коль в Горном Алтае.
Российский фотограф Евгений Борисов занял второе место с невероятным "Автопортретом в лодке", сделанным при помощи квадрокоптера на озере Кок-Коль в Горном Алтае.
Еще одно второе место досталось Сержу Заки (Serge Zaka) за фото молнии над Каннским заливом.
Еще одно второе место досталось Сержу Заки (Serge Zaka) за фото молнии над Каннским заливом.
"Гроза против красоты". Автор снимка Финн Гарднер (Fynn Gardner) завоевал второе место в категории "Молодой фотограф года".
"Гроза против красоты". Автор снимка Финн Гарднер (Fynn Gardner) завоевал второе место в категории "Молодой фотограф года".
В шорт-лист отобрали 21 работу, и одна из них — "Огненное кольцо" Сачина Ягтапа (Sachin Jagtap).
В шорт-лист отобрали 21 работу, и одна из них — "Огненное кольцо" Сачина Ягтапа (Sachin Jagtap).
"Сияние вокруг солнца" Маниши Наркидамилли (Manisha Narkedamilli) — еще один финалист.
"Сияние вокруг солнца" Маниши Наркидамилли (Manisha Narkedamilli) — еще один финалист.
Лучшее мобильное фото из присланных на конкурс получилось у Кристофера де Касто Комесо (Christopher de Castro Comeso) из Абу-Даби.
Лучшее мобильное фото из присланных на конкурс получилось у Кристофера де Касто Комесо (Christopher de Castro Comeso) из Абу-Даби.
Молодым фотографом года стал 17-летний Феникс Блю (Phoenix Blue), заснявший шторм в Канзасе.
Молодым фотографом года стал 17-летний Феникс Блю (Phoenix Blue), заснявший шторм в Канзасе.
Анжела Ламбурн (Angela Lambourn) вышла в финал конкурса со сказочным небесным пейзажем.
Анжела Ламбурн (Angela Lambourn) вышла в финал конкурса со сказочным небесным пейзажем.
Мухаммед Амдад Хоссейн (Muhammad Amdad Hossain) оказался в финале с "Радостью детства".
Мухаммед Амдад Хоссейн (Muhammad Amdad Hossain) оказался в финале с "Радостью детства".
Работе Сьюзан Кайн Эндрюс (Susan Kyne Andrews) жюри отдало второе место в номинации для фото, снятых на мобильные устройства.
Работе Сьюзан Кайн Эндрюс (Susan Kyne Andrews) жюри отдало второе место в номинации для фото, снятых на мобильные устройства.
Попытка Джимина Чжана (Jiming Zhang) передать красоту гор Сапу оказалась более чем успешной. Фото — в финале Weather Photographer of the Year.
Попытка Джимина Чжана (Jiming Zhang) передать красоту гор Сапу оказалась более чем успешной. Фото — в финале Weather Photographer of the Year.
Даниэлю Палчичу (Danijel Palčić) удалось сфотографировать необычные вымеобразные облака. Финалист Weather Photographer of the year.
Даниэлю Палчичу (Danijel Palčić) удалось сфотографировать необычные вымеобразные облака. Финалист Weather Photographer of the year.
"Дождливый день" может вдохновить. Так случилось с Алирезой Рахмани (Alireza Rahmani). Его работу отобрали в финал конкурса.
"Дождливый день" может вдохновить. Так случилось с Алирезой Рахмани (Alireza Rahmani). Его работу отобрали в финал конкурса.
Небесные панкейки Ставроса Кеседакиса (Stavros Kesedakis) — в финале конкурса.
Небесные панкейки Ставроса Кеседакиса (Stavros Kesedakis) — в финале конкурса.