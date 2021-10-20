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Идеальное утро и крутой портрет: призеры Weather Photographer of the Year
Идеальное утро и крутой портрет: призеры Weather Photographer of the Year - РИА Новости, 20.10.2021
Идеальное утро и крутой портрет: призеры Weather Photographer of the Year
Королевское метеорологическое общество Великобритании назвало имена победителей конкурса Weather Photographer of the Year 2021. Жюри рассмотрело более 8900... РИА Новости, 20.10.2021
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фото
италия
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горный алтай
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Королевское метеорологическое общество Великобритании назвало имена победителей конкурса Weather Photographer of the Year 2021. Жюри рассмотрело более 8900 снимков авторов из 114 стран, один из главных призов достался россиянину. Завораживающие фото погодных явлений — в подборке Ria.ru.
италия
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фото, фото, италия, солнце, абу-даби, горный алтай, погода
17:40 20.10.2021 (обновлено: 17:41 20.10.2021)
 

Идеальное утро и крутой портрет: призеры Weather Photographer of the Year

Читать ria.ru в
Королевское метеорологическое общество Великобритании назвало имена победителей конкурса Weather Photographer of the Year 2021. Жюри рассмотрело более 8900 снимков авторов из 114 стран, один из главных призов достался россиянину. Завораживающие фото погодных явлений — в подборке Ria.ru.
© Фото : Giulio Montini / Weather Photographer of the year

Абсолютным победителем конкурса стал Джулио Монтини (Giulio Montini), запечатлевший живописный утренний туман над городком Айруно в Италии. Такой вид открывается с первыми лучами солнца в осенние месяцы и лишь с одной точки, рассказал автор.

Работа фотографа Giulio Montini Утренний туман, главный победитель в фотоконкурсе Weather Photographer of the year 2021
1 из 15

Абсолютным победителем конкурса стал Джулио Монтини (Giulio Montini), запечатлевший живописный утренний туман над городком Айруно в Италии. Такой вид открывается с первыми лучами солнца в осенние месяцы и лишь с одной точки, рассказал автор.

© Фото : Giulio Montini / Weather Photographer of the year
© Фото : Evgeny Borisov / Weather Photographer of the year

Российский фотограф Евгений Борисов занял второе место с невероятным "Автопортретом в лодке", сделанным при помощи квадрокоптера на озере Кок-Коль в Горном Алтае.

Работа фотографа Евгения Борисова Self Portrait in a Boat, занявшая 2-е место в фотоконкурсе Weather Photographer of the year 2021
2 из 15

Российский фотограф Евгений Борисов занял второе место с невероятным "Автопортретом в лодке", сделанным при помощи квадрокоптера на озере Кок-Коль в Горном Алтае.

© Фото : Evgeny Borisov / Weather Photographer of the year
© Фото : Serge Zaka / Weather Photographer of the year

Еще одно второе место досталось Сержу Заки (Serge Zaka) за фото молнии над Каннским заливом.

Работа фотографа Serge Zaka Lightning from an isolated storm over Cannes’ Bay, занявшая 2-е место в фотоконкурсе Weather Photographer of the year
3 из 15

Еще одно второе место досталось Сержу Заки (Serge Zaka) за фото молнии над Каннским заливом.

© Фото : Serge Zaka / Weather Photographer of the year
© Фото : Fynn Gardner / Weather Photographer of the year

"Гроза против красоты". Автор снимка Финн Гарднер (Fynn Gardner) завоевал второе место в категории "Молодой фотограф года".

Работа фотографа Fynn Gardner Thunderstorm vs Beauty занявшая 2-е место в категории Young Weather Photographer of the Year фотоконкурса Weather Photographer of the Year 2021
4 из 15

"Гроза против красоты". Автор снимка Финн Гарднер (Fynn Gardner) завоевал второе место в категории "Молодой фотограф года".

© Фото : Fynn Gardner / Weather Photographer of the year
© Фото : Sachin Jagtap / Weather Photographer of the year

В шорт-лист отобрали 21 работу, и одна из них — "Огненное кольцо" Сачина Ягтапа (Sachin Jagtap).

Работа фотографа Sachin Jagtap Ring of Fire, финалист в фотоконкурсе Weather Photographer of the Year 2021
5 из 15

В шорт-лист отобрали 21 работу, и одна из них — "Огненное кольцо" Сачина Ягтапа (Sachin Jagtap).

© Фото : Sachin Jagtap / Weather Photographer of the year
© Фото : Manisha Narkedamilli / Weather Photographer of the Year

"Сияние вокруг солнца" Маниши Наркидамилли (Manisha Narkedamilli) — еще один финалист.

Работа фотографа Manisha Narkedamilli The Glow around the Sun, финалист фотоконкурса Weather Photographer of the Year 2021
6 из 15

"Сияние вокруг солнца" Маниши Наркидамилли (Manisha Narkedamilli) — еще один финалист.

© Фото : Manisha Narkedamilli / Weather Photographer of the Year
© Фото : Christopher de Castro Comeso / Weather Photographer of the Year

Лучшее мобильное фото из присланных на конкурс получилось у Кристофера де Касто Комесо (Christopher de Castro Comeso) из Абу-Даби.

Работа фотографа Christopher de Castro Comeso Foggy Morning, победившая в категории Weather Photographer of the Year 2021 в фотоконкурсе Weather Photographer of the Year 2021
7 из 15

Лучшее мобильное фото из присланных на конкурс получилось у Кристофера де Касто Комесо (Christopher de Castro Comeso) из Абу-Даби.

© Фото : Christopher de Castro Comeso / Weather Photographer of the Year
© Фото : Phoenix Blue / Weather Photographer of the Year

Молодым фотографом года стал 17-летний Феникс Блю (Phoenix Blue), заснявший шторм в Канзасе.

Работа фотографа Phoenix Blue Kansas Storm, победившая в категории Young Weather Photographer of the Year 2021 в фотоконкурсе Weather Photographer of the Year 2021
8 из 15

Молодым фотографом года стал 17-летний Феникс Блю (Phoenix Blue), заснявший шторм в Канзасе.

© Фото : Phoenix Blue / Weather Photographer of the Year
© Фото : Angela Lambourn / Weather Photographer of the Year

Анжела Ламбурн (Angela Lambourn) вышла в финал конкурса со сказочным небесным пейзажем.

Работа фотографа Angela Lambourn Mountain Skyscape, финалист фотоконкурса Weather Photographer of the Year 2021
9 из 15

Анжела Ламбурн (Angela Lambourn) вышла в финал конкурса со сказочным небесным пейзажем.

© Фото : Angela Lambourn / Weather Photographer of the Year
© Фото : Muhammad Amdad Hossain / Weather Photographer of the Year

Мухаммед Амдад Хоссейн (Muhammad Amdad Hossain) оказался в финале с "Радостью детства".

Работа фотографа Muhammad Amdad Hossain Joy of Childhood, финалист фотоконкурса Weather Photographer of the Year 2021
10 из 15

Мухаммед Амдад Хоссейн (Muhammad Amdad Hossain) оказался в финале с "Радостью детства".

© Фото : Muhammad Amdad Hossain / Weather Photographer of the Year
© Фото : Susan Kyne Andrews / Weather Photographer of the Year

Работе Сьюзан Кайн Эндрюс (Susan Kyne Andrews) жюри отдало второе место в номинации для фото, снятых на мобильные устройства.

Работа фотографа Susan Kyne Andrews Between Showers, занявшая 2-е место в категории Mobile Phone в фотоконкурсе Weather Photographer of the Year 2021
11 из 15

Работе Сьюзан Кайн Эндрюс (Susan Kyne Andrews) жюри отдало второе место в номинации для фото, снятых на мобильные устройства.

© Фото : Susan Kyne Andrews / Weather Photographer of the Year
© Фото : Jiming Zhang / Weather Photographer of the Year

Попытка Джимина Чжана (Jiming Zhang) передать красоту гор Сапу оказалась более чем успешной. Фото — в финале Weather Photographer of the Year.

Работа фотографа Jiming Zhang Floating Red, финалист в фотоконкурсе Weather Photographer of the Year 2021
12 из 15

Попытка Джимина Чжана (Jiming Zhang) передать красоту гор Сапу оказалась более чем успешной. Фото — в финале Weather Photographer of the Year.

© Фото : Jiming Zhang / Weather Photographer of the Year
© Фото : Danijel Palčić / Weather Photographer of the Year

Даниэлю Палчичу (Danijel Palčić) удалось сфотографировать необычные вымеобразные облака. Финалист Weather Photographer of the year.

Работа фотографа Danijel Palčić Beautiful Mammatus Clouds above Pag Town, финалист фотоконкурса Weather Photographer of the Year 2021
13 из 15

Даниэлю Палчичу (Danijel Palčić) удалось сфотографировать необычные вымеобразные облака. Финалист Weather Photographer of the year.

© Фото : Danijel Palčić / Weather Photographer of the Year
© Фото : Alireza Rahmani / Weather Photographer of the Year

"Дождливый день" может вдохновить. Так случилось с Алирезой Рахмани (Alireza Rahmani). Его работу отобрали в финал конкурса.

Работа фотографа Alireza Rahmani Rainy Day, финалист в фотоконкурсе Weather Photographer of the Year 2021
14 из 15

"Дождливый день" может вдохновить. Так случилось с Алирезой Рахмани (Alireza Rahmani). Его работу отобрали в финал конкурса.

© Фото : Alireza Rahmani / Weather Photographer of the Year
© Фото : Stavros Kesedakis / Weather Photographer of the Year

Небесные панкейки Ставроса Кеседакиса (Stavros Kesedakis) — в финале конкурса.

Работа фотографа Stavros Kesedakis Pancake Lenticulars, финалист фотоконкурса Weather Photographer of the Year 2021
15 из 15

Небесные панкейки Ставроса Кеседакиса (Stavros Kesedakis) — в финале конкурса.

© Фото : Stavros Kesedakis / Weather Photographer of the Year
 
ФотоИталияСолнцеАбу-ДабиГорный АлтайПогода
 
 
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