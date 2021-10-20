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На встрече в Москве талибов призвали создать инклюзивное правительство

На встрече в Москве талибов призвали создать инклюзивное правительство - РИА Новости, 20.10.2021

На встрече в Москве талибов призвали создать инклюзивное правительство

Страны-участницы московского формата призвали талибов* принять дополнительные меры по созданию инклюзивного правительства, говорится в совместном заявлении по... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T19:39

2021-10-20T19:39

2021-10-20T20:53

в мире

талибан

афганистан

москва

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Страны-участницы московского формата призвали талибов* принять дополнительные меры по созданию инклюзивного правительства, говорится в совместном заявлении по итогам встречи."Страны-участницы призывают действующее руководство Афганистана принять дополнительные меры по улучшению системы госуправления и формированию подлинно инклюзивного правительства, адекватно отражающего интересы всех основных этнополитических сил страны. Это станет основополагающим условием для завершения процесса национального примирения в Афганистане", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.В среду в Москве прошла встреча "московского формата" по Афганистану, в которой участвуют представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов*. Основными вопросами на встрече были военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы*, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства.* движение "Талибан" запрещено в России как террористическое

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москва

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в мире, талибан, афганистан, москва