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На встрече в Москве талибов призвали создать инклюзивное правительство
На встрече в Москве талибов призвали создать инклюзивное правительство - РИА Новости, 20.10.2021
На встрече в Москве талибов призвали создать инклюзивное правительство
Страны-участницы московского формата призвали талибов* принять дополнительные меры по созданию инклюзивного правительства, говорится в совместном заявлении по... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T19:39
2021-10-20T20:53
в мире
талибан
афганистан
москва
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Страны-участницы московского формата призвали талибов* принять дополнительные меры по созданию инклюзивного правительства, говорится в совместном заявлении по итогам встречи."Страны-участницы призывают действующее руководство Афганистана принять дополнительные меры по улучшению системы госуправления и формированию подлинно инклюзивного правительства, адекватно отражающего интересы всех основных этнополитических сил страны. Это станет основополагающим условием для завершения процесса национального примирения в Афганистане", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.В среду в Москве прошла встреча "московского формата" по Афганистану, в которой участвуют представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов*. Основными вопросами на встрече были военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы*, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства.* движение "Талибан" запрещено в России как террористическое
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в мире, талибан, афганистан, москва
19:39 20.10.2021 (обновлено: 20:53 20.10.2021)
 
На встрече в Москве талибов призвали создать инклюзивное правительство

Участники "московского формата" призвали талибов сформировать инклюзивное правительство

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставители политического совета движения Талибан* по время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану
Представители политического совета движения Талибан* по время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Страны-участницы московского формата призвали талибов* принять дополнительные меры по созданию инклюзивного правительства, говорится в совместном заявлении по итогам встречи.
"Страны-участницы призывают действующее руководство Афганистана принять дополнительные меры по улучшению системы госуправления и формированию подлинно инклюзивного правительства, адекватно отражающего интересы всех основных этнополитических сил страны. Это станет основополагающим условием для завершения процесса национального примирения в Афганистане", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.
В среду в Москве прошла встреча "московского формата" по Афганистану, в которой участвуют представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов*. Основными вопросами на встрече были военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы*, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства.
* движение "Талибан" запрещено в России как террористическое
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