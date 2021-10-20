https://ria.ru/20211020/evgrafov-1755398557.html
Евграфов был талантлив и как каскадер, и как актер, заявил Василий Ливанов
Евграфов был талантлив и как каскадер, и как актер, заявил Василий Ливанов - РИА Новости, 20.10.2021
Евграфов был талантлив и как каскадер, и как актер, заявил Василий Ливанов
Артист Виктор Евграфов, исполнивший роль профессора Мориарти в сериале "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", был профессионален как каскадер и... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:34
2021-10-20T14:34
2021-10-20T15:27
общество
самара
василий ливанов
шерлок холмс
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/31/1563123169_0:0:2392:1346_1920x0_80_0_0_3bbfc15c50fb7fbbc5d84913c9575f93.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Артист Виктор Евграфов, исполнивший роль профессора Мориарти в сериале "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", был профессионален как каскадер и талантлив как актер, сказал РИА Новости народный артист России Василий Ливанов, сыгравший роль Шерлока Холмса в том же сериале.Ранее в среду сообщалось, что Евграфов скончался в Самаре на 74-м году жизни.Советский и российский актер театра и кино, каскадер, заслуженный артист России Виктор Иванович Евграфов родился в Куйбышеве 10 сентября 1948 года. Наибольшую известность получил как исполнитель роли профессора Мориарти в цикле телефильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1980).
https://ria.ru/20211020/evgrafov-1755382064.html
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/31/1563123169_115:0:2272:1618_1920x0_80_0_0_83aeaf11cb98953523b8ff84342b85eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, самара, василий ливанов, шерлок холмс, новости культуры
14:34 20.10.2021 (обновлено: 15:27 20.10.2021)
Евграфов был талантлив и как каскадер, и как актер, заявил Василий Ливанов
Василий Ливанов заявил, что Виктор Евграфов был талантлив и как каскадер, и как актер