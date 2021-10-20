https://ria.ru/20211020/evgrafov-1755398557.html

Евграфов был талантлив и как каскадер, и как актер, заявил Василий Ливанов

Евграфов был талантлив и как каскадер, и как актер, заявил Василий Ливанов - РИА Новости, 20.10.2021

Евграфов был талантлив и как каскадер, и как актер, заявил Василий Ливанов

Артист Виктор Евграфов, исполнивший роль профессора Мориарти в сериале "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", был профессионален как каскадер и... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:34

2021-10-20T14:34

2021-10-20T15:27

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Артист Виктор Евграфов, исполнивший роль профессора Мориарти в сериале "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", был профессионален как каскадер и талантлив как актер, сказал РИА Новости народный артист России Василий Ливанов, сыгравший роль Шерлока Холмса в том же сериале.Ранее в среду сообщалось, что Евграфов скончался в Самаре на 74-м году жизни.Советский и российский актер театра и кино, каскадер, заслуженный артист России Виктор Иванович Евграфов родился в Куйбышеве 10 сентября 1948 года. Наибольшую известность получил как исполнитель роли профессора Мориарти в цикле телефильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1980).

https://ria.ru/20211020/evgrafov-1755382064.html

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общество, самара, василий ливанов, шерлок холмс, новости культуры