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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211020/evgrafov-1755398557.html
Евграфов был талантлив и как каскадер, и как актер, заявил Василий Ливанов
Евграфов был талантлив и как каскадер, и как актер, заявил Василий Ливанов - РИА Новости, 20.10.2021
Евграфов был талантлив и как каскадер, и как актер, заявил Василий Ливанов
Артист Виктор Евграфов, исполнивший роль профессора Мориарти в сериале "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", был профессионален как каскадер и... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:34
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Артист Виктор Евграфов, исполнивший роль профессора Мориарти в сериале "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", был профессионален как каскадер и талантлив как актер, сказал РИА Новости народный артист России Василий Ливанов, сыгравший роль Шерлока Холмса в том же сериале.Ранее в среду сообщалось, что Евграфов скончался в Самаре на 74-м году жизни.Советский и российский актер театра и кино, каскадер, заслуженный артист России Виктор Иванович Евграфов родился в Куйбышеве 10 сентября 1948 года. Наибольшую известность получил как исполнитель роли профессора Мориарти в цикле телефильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1980).
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общество, самара, василий ливанов, шерлок холмс, новости культуры
14:34 20.10.2021 (обновлено: 15:27 20.10.2021)
 
Евграфов был талантлив и как каскадер, и как актер, заявил Василий Ливанов

Василий Ливанов заявил, что Виктор Евграфов был талантлив и как каскадер, и как актер

© Ленфильм (1983)Актер Василий Ливанов в роли Шерлока Холмса
Актер Василий Ливанов в роли Шерлока Холмса
© Ленфильм (1983)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Артист Виктор Евграфов, исполнивший роль профессора Мориарти в сериале "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", был профессионален как каскадер и талантлив как актер, сказал РИА Новости народный артист России Василий Ливанов, сыгравший роль Шерлока Холмса в том же сериале.
Ранее в среду сообщалось, что Евграфов скончался в Самаре на 74-м году жизни.
"В первую очередь хочу выразить соболезнования семье Виктора, это большая потеря... Я видел, как он работает в кадре. Евграфов был профессиональным каскадером, однако у него были безусловные актерские способности", - сказал Ливанов.
Советский и российский актер театра и кино, каскадер, заслуженный артист России Виктор Иванович Евграфов родился в Куйбышеве 10 сентября 1948 года. Наибольшую известность получил как исполнитель роли профессора Мориарти в цикле телефильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1980).
Виктор Евграфов в роли профессора Мориарти
Вчера, 13:09Культура
Умер актер из фильма про Шерлока Холмса Виктор Евграфов
 
КультураОбществоСамараВасилий ЛивановШерлок ХолмсНовости культуры
 
 
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