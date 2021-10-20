https://ria.ru/20211020/energetika-1755419147.html
Путин заявил о зависимости России от ситуации на мировом рынке энергетики
Путин заявил о зависимости России от ситуации на мировом рынке энергетики - РИА Новости, 20.10.2021
Путин заявил о зависимости России от ситуации на мировом рынке энергетики
Происходящее на мировом энергетическом рынке отражается и на России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:38
2021-10-20T15:38
2021-10-20T15:51
владимир путин
экономика
европа
александр новак
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Происходящее на мировом энергетическом рынке отражается и на России, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции."Мы не в безвоздушном пространстве находимся, и то, что происходит на мировом энергетическом рынке, так или иначе отражается и на нас", - сказал Путин и попросил вице-премьера Александра Новака доложить, как складывается обстановка на основных рынках.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.
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владимир путин, экономика, европа, александр новак, россия
15:38 20.10.2021 (обновлено: 15:51 20.10.2021)
Путин заявил о зависимости России от ситуации на мировом рынке энергетики
Путин: то, что происходит на мировом энергетическом рынке, отражается и на России