https://ria.ru/20211020/ekologiya-1755420004.html

Росприроднадзор назвал регионы, где ликвидация свалок может быть сорвана

Росприроднадзор назвал регионы, где ликвидация свалок может быть сорвана - РИА Новости, 20.10.2021

Росприроднадзор назвал регионы, где ликвидация свалок может быть сорвана

Ликвидация городских свалок в Бурятии, Чувашии, Северной Осетии, Дагестане, Калмыкии, Ингушетии, Нижегородской и Воронежской областях может быть сорвана,... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:39

2021-10-20T15:39

2021-10-20T15:39

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

светлана радионова

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ликвидация городских свалок в Бурятии, Чувашии, Северной Осетии, Дагестане, Калмыкии, Ингушетии, Нижегородской и Воронежской областях может быть сорвана, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.Рекультивация городских свалок проходит в рамках проекта "Чистая страна", который предусматривает ликвидацию 191 свалки в черте городов. Ранее вице-премьер Виктория Абраменко давала поручение губернаторам взять под личный контроль работы по ликвидации свалок."Однако в разных регионах ситуация отличается. Например, Бурятия, Чувашия, Северная Осетия - Алания, Дагестан, Калмыкия, Ингушетия, а также Нижегородская, Омская и Воронежская области вообще рискуют сорвать проект", - написала Родионова в своем Instagram в среду.Она также отметила, что в Кировской, Курской, Ульяновской областях и Республике Башкортостан ликвидаторы завышают цену при подготовке проектов.Радионова напомнила, что всего необходимо ликвидировать четыре тысячи свалок в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210908/svalka-1749217340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова