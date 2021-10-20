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Росприроднадзор назвал регионы, где ликвидация свалок может быть сорвана
Росприроднадзор назвал регионы, где ликвидация свалок может быть сорвана - РИА Новости, 20.10.2021
Росприроднадзор назвал регионы, где ликвидация свалок может быть сорвана
Ликвидация городских свалок в Бурятии, Чувашии, Северной Осетии, Дагестане, Калмыкии, Ингушетии, Нижегородской и Воронежской областях может быть сорвана,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:39
2021-10-20T15:39
2021-10-20T15:39
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
светлана радионова
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ликвидация городских свалок в Бурятии, Чувашии, Северной Осетии, Дагестане, Калмыкии, Ингушетии, Нижегородской и Воронежской областях может быть сорвана, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.Рекультивация городских свалок проходит в рамках проекта "Чистая страна", который предусматривает ликвидацию 191 свалки в черте городов. Ранее вице-премьер Виктория Абраменко давала поручение губернаторам взять под личный контроль работы по ликвидации свалок."Однако в разных регионах ситуация отличается. Например, Бурятия, Чувашия, Северная Осетия - Алания, Дагестан, Калмыкия, Ингушетия, а также Нижегородская, Омская и Воронежская области вообще рискуют сорвать проект", - написала Родионова в своем Instagram в среду.Она также отметила, что в Кировской, Курской, Ульяновской областях и Республике Башкортостан ликвидаторы завышают цену при подготовке проектов.Радионова напомнила, что всего необходимо ликвидировать четыре тысячи свалок в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210908/svalka-1749217340.html
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова
Росприроднадзор назвал регионы, где ликвидация свалок может быть сорвана
Глава Росприроднадзора: ликвидация свалок в ряде регионов может быть сорвана