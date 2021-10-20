https://ria.ru/20211020/duranduran-1755440283.html

Участники Duran Duran танцуют с Елизаветой II и Билли Айлиш в новом клипе

Участники Duran Duran танцуют с Елизаветой II и Билли Айлиш в новом клипе - РИА Новости, 20.10.2021

Участники Duran Duran танцуют с Елизаветой II и Билли Айлиш в новом клипе

Участники британской поп-группы Duran Duran опубликовали на YouTube клип на песню "Anniversary", которая войдет в предстоящий 15-й студийный альбома музыкантов... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T19:48

2021-10-20T19:48

2021-10-20T19:48

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Участники британской поп-группы Duran Duran опубликовали на YouTube клип на песню "Anniversary", которая войдет в предстоящий 15-й студийный альбома музыкантов "Future Past". Видео было снято в настоящем замке. Его Duran Duran предоставили для съемок герцог и герцогиня Ратлендские. Хочется верить, что после они не пожалели. Ведь музыканты устроили в нем костюмированную вечеринку. Возможно, самую масштабную в этом году. Кто только из "знаменитостей" не побывал на ней: Билли Айлиш, Ким Кардашьян, Элтон Джон, Дэниел Крейг в костюме Джеймса Бонда и даже королева Елизавета II. Ее Величество фотографировалась с гостями, танцевала, испытывала удачу в азартных играх, и в конце концов уснула. Остальные же скакали до утра и дурачились. Конечно, это были не настоящие звезды, а их двойники, но праздник, явно, удался.В комментариях под клипом зрители написали, что были рады увидеть и услышать любимую группу, которой в этом году исполняется 40 лет. "Нам нужно вернуться к такой вот жизни, полной удовольствий, гедонизма и свободы, насколько это возможно. Это видео и песня сделали мой день", "Смешно и иронично! Одной из главных особенностей Duran Duran всегда было то, что они никогда не относились к себе слишком серьезно и верны своему стилю", — отметили пользователи. Релиз альбома "Future Past" состоится 22 октября. В записи новых песен Duran Duran приняли участие итальянский композитор Джорджо Мородер, шведская певица Туве Лу, рэперша Ivoran Doll и многие другие.

https://ria.ru/20211014/video-1754581433.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музыка, duran duran, элтон джон, youtube, елизавета ii, дэниел крейг