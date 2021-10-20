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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211020/duranduran-1755440283.html
Участники Duran Duran танцуют с Елизаветой II и Билли Айлиш в новом клипе
Участники Duran Duran танцуют с Елизаветой II и Билли Айлиш в новом клипе - РИА Новости, 20.10.2021
Участники Duran Duran танцуют с Елизаветой II и Билли Айлиш в новом клипе
Участники британской поп-группы Duran Duran опубликовали на YouTube клип на песню "Anniversary", которая войдет в предстоящий 15-й студийный альбома музыкантов... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T19:48
2021-10-20T19:48
культура
новости культуры
музыка
duran duran
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youtube
елизавета ii
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Участники британской поп-группы Duran Duran опубликовали на YouTube клип на песню "Anniversary", которая войдет в предстоящий 15-й студийный альбома музыкантов "Future Past". Видео было снято в настоящем замке. Его Duran Duran предоставили для съемок герцог и герцогиня Ратлендские. Хочется верить, что после они не пожалели. Ведь музыканты устроили в нем костюмированную вечеринку. Возможно, самую масштабную в этом году. Кто только из "знаменитостей" не побывал на ней: Билли Айлиш, Ким Кардашьян, Элтон Джон, Дэниел Крейг в костюме Джеймса Бонда и даже королева Елизавета II. Ее Величество фотографировалась с гостями, танцевала, испытывала удачу в азартных играх, и в конце концов уснула. Остальные же скакали до утра и дурачились. Конечно, это были не настоящие звезды, а их двойники, но праздник, явно, удался.В комментариях под клипом зрители написали, что были рады увидеть и услышать любимую группу, которой в этом году исполняется 40 лет. "Нам нужно вернуться к такой вот жизни, полной удовольствий, гедонизма и свободы, насколько это возможно. Это видео и песня сделали мой день", "Смешно и иронично! Одной из главных особенностей Duran Duran всегда было то, что они никогда не относились к себе слишком серьезно и верны своему стилю", — отметили пользователи. Релиз альбома "Future Past" состоится 22 октября. В записи новых песен Duran Duran приняли участие итальянский композитор Джорджо Мородер, шведская певица Туве Лу, рэперша Ivoran Doll и многие другие.
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новости культуры, музыка, duran duran, элтон джон, youtube, елизавета ii, дэниел крейг
19:48 20.10.2021
 
Участники Duran Duran танцуют с Елизаветой II и Билли Айлиш в новом клипе

Участники Duran Duran представили в Сети клип на трек "Anniversary" из нового альбома

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Участники британской поп-группы Duran Duran опубликовали на YouTube клип на песню "Anniversary", которая войдет в предстоящий 15-й студийный альбома музыкантов "Future Past".
Видео было снято в настоящем замке. Его Duran Duran предоставили для съемок герцог и герцогиня Ратлендские. Хочется верить, что после они не пожалели. Ведь музыканты устроили в нем костюмированную вечеринку. Возможно, самую масштабную в этом году.
Кто только из "знаменитостей" не побывал на ней: Билли Айлиш, Ким Кардашьян, Элтон Джон, Дэниел Крейг в костюме Джеймса Бонда и даже королева Елизавета II. Ее Величество фотографировалась с гостями, танцевала, испытывала удачу в азартных играх, и в конце концов уснула. Остальные же скакали до утра и дурачились. Конечно, это были не настоящие звезды, а их двойники, но праздник, явно, удался.
В комментариях под клипом зрители написали, что были рады увидеть и услышать любимую группу, которой в этом году исполняется 40 лет.
"Нам нужно вернуться к такой вот жизни, полной удовольствий, гедонизма и свободы, насколько это возможно. Это видео и песня сделали мой день", "Смешно и иронично! Одной из главных особенностей Duran Duran всегда было то, что они никогда не относились к себе слишком серьезно и верны своему стилю", — отметили пользователи.
Релиз альбома "Future Past" состоится 22 октября. В записи новых песен Duran Duran приняли участие итальянский композитор Джорджо Мородер, шведская певица Туве Лу, рэперша Ivoran Doll и многие другие.
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КультураНовости культурыМузыкаDuran DuranЭлтон ДжонYouTubeЕлизавета IIДэниел Крейг
 
 
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