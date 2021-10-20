https://ria.ru/20211020/donbass-1755388252.html
В ЛНР зафиксировали работу РЭБ силовиков у четырех населенных пунктов
В ЛНР зафиксировали работу РЭБ силовиков у четырех населенных пунктов - РИА Новости, 20.10.2021
В ЛНР зафиксировали работу РЭБ силовиков у четырех населенных пунктов
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T13:41
2021-10-20T13:41
2021-10-20T13:41
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ЛУГАНСК, 20 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе четырех подконтрольных Киеву населенных пунктов близ линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.В ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районах населенных пунктов Гречишкино, Попасная, Старый Айдар и Счастье… мобильные группы 20-го батальона РЭБ (украинских силовиков – ред.) с помощью станций "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал журналистам представитель пресс-службы.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этих районах. Эта информация подтверждается отчетом миссии ОБСЕ от 19 октября.
https://ria.ru/20211020/donbass-1755382656.html
https://ria.ru/20211019/donbass-1755181585.html
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в мире, киев, луганская народная республика, счастье (город), попасная, обсе, ситуация в днр и лнр
В ЛНР зафиксировали работу РЭБ силовиков у четырех населенных пунктов
В ЛНР зафиксировали работу РЭБ силовиков у Гречишкино, Попасная, Старый Айдар и Счастье