https://ria.ru/20211020/dollary-1755306564.html
Когда следует избавиться от долларов
Эксперт назвал ситуации, когда стоит избавиться от долларов - РИА Новости, 20.10.2021
Когда следует избавиться от долларов
Перед продажей долларов стоит определить, в какой валюте считать доходность, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор по работе с состоятельными... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T02:18
2021-10-20T02:18
2021-10-20T02:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
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бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Перед продажей долларов стоит определить, в какой валюте считать доходность, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко.Если у вас есть какая-то необходимость в крупной покупке в рублях, то имеет смысл продать имеющиеся доллары, когда курс рубля будет находиться выше среднего значения за последний год. Доллары также можно продать ради покупки акций отечественных компаний, если у них высокая дивидендная доходность. Кроме того, рубли нужно иметь и для тех периодов, когда необходимо уплачивать налоги, напомнил Ревенко.Если инвестор считает доходность в рублях, то доллар для него актив, а поэтому продавать его стоит тогда, когда выполнена норма доходности, определенная самим инвестором, заключил эксперт.
https://ria.ru/20211017/kurs-1754830468.html
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экономика, доллар, россия, бкс мир инвестиций
Эксперт назвал ситуации, когда стоит избавиться от долларов
Эксперт Ревенко дал россиянам советы по обмену долларов на рубли