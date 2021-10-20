https://ria.ru/20211020/dollary-1755306564.html

Когда следует избавиться от долларов

Эксперт назвал ситуации, когда стоит избавиться от долларов - РИА Новости, 20.10.2021

Когда следует избавиться от долларов

Перед продажей долларов стоит определить, в какой валюте считать доходность, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор по работе с состоятельными... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T02:18

2021-10-20T02:18

2021-10-20T02:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

доллар

россия

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Перед продажей долларов стоит определить, в какой валюте считать доходность, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко.Если у вас есть какая-то необходимость в крупной покупке в рублях, то имеет смысл продать имеющиеся доллары, когда курс рубля будет находиться выше среднего значения за последний год. Доллары также можно продать ради покупки акций отечественных компаний, если у них высокая дивидендная доходность. Кроме того, рубли нужно иметь и для тех периодов, когда необходимо уплачивать налоги, напомнил Ревенко.Если инвестор считает доходность в рублях, то доллар для него актив, а поэтому продавать его стоит тогда, когда выполнена норма доходности, определенная самим инвестором, заключил эксперт.

https://ria.ru/20211017/kurs-1754830468.html

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экономика, доллар, россия, бкс мир инвестиций