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Путин поручил Минэнерго продолжить работу по повышению платежной дисциплины
Путин поручил Минэнерго продолжить работу по повышению платежной дисциплины - РИА Новости, 20.10.2021
Путин поручил Минэнерго продолжить работу по повышению платежной дисциплины
Президент РФ Владимир Путин попросил министра энергетики РФ Николая Шульгинова продолжить работу по повышению платежной дисциплины россиян, по его словам, эта... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:03
2021-10-20T16:03
2021-10-20T16:03
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил министра энергетики РФ Николая Шульгинова продолжить работу по повышению платежной дисциплины россиян, по его словам, эта задача входит в комплекс вопросов, касающихся нормальной работы сетей.Во время совещания с правительством в среду глава государства заявил, что важной задачей властей сейчас является обеспечение нормального прохождения зимы для всех граждан. В связи с этим он попросил Шульгинова продолжить работу по консолидации сетей, в том числе бесхозных, а также коснулся темы платежной дисциплины.“Что касается повышения платежной дисциплины, это тоже одна из сторон всего комплекса этих вопросов (нормальной работы сетей), поэтому прошу продолжить эту работу”, - сказал Путин на совещании с правительством в среду.
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экономика, владимир путин, россия
Путин поручил Минэнерго продолжить работу по повышению платежной дисциплины
Путин поручил Минэнерго продолжить работу по повышению платежной дисциплины россиян