https://ria.ru/20211020/deripaska-1755373603.html

Дерипаска прокомментировал обыски в доме его родственников в США

Дерипаска прокомментировал обыски в доме его родственников в США - РИА Новости, 20.10.2021

Дерипаска прокомментировал обыски в доме его родственников в США

Российский миллиардер Олег Дерипаска связал обыски в домах его родственников в США с продолжением "раскручивания байки" о российском вмешательстве в... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T12:35

2021-10-20T12:35

2021-10-20T14:01

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российский миллиардер Олег Дерипаска связал обыски в домах его родственников в США с продолжением "раскручивания байки" о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года."Наблюдая за всем происходящим в Америке, не перестаю удивляться какой-то запредельной тупости части американского истеблишмента, продолжающего с упорством раскручивать эту байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016 году", — написал бизнесмен в своем Telegram-канале.Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) во вторник провели обыски в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые СМИ связывали с Дерипаской. Его представитель заявил РИА Новости, что недвижимость принадлежит родственникам предпринимателя и что следственные мероприятия связаны с санкциями США.В посте Дерипаска с иронией задался вопросом, нашли ли силовики "деньги Путина" в этих заброшенных домах и удалось ли им "подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки".По его словам, очевидно, что республиканцу Дональду Трампу победить на выборах помогли, только не российские власти, а "тупицы из Вашингтона, которые так задолбали свой электорат, что он готов был голосовать за кого угодно", лишь бы не за "погрязших во взятках представителей клана Клинтон".Дерипаска считает, что русские хотят единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, однако "шоу абсурда продолжается в угоду мракобесам из американского ВПК и паре-тройке чокнутых аналитиков", по чьей вине, как полагает миллиардер, американский госдолг достиг "астрономических размеров".США в апреле 2018 года внесли в черный список (SDN-лист) россиянина и контролируемые им компании. Активы фигурантов перечня подлежат блокировке, американцам запрещают вести с ними бизнес. Однако в январе 2019-го Минфин вывел из-под санкций En+ Group и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго" — после того как предприниматель снизил свою долю в группе ниже 44,95 процента и перестал управлять компанией через совет директоров. В то же время сам Дерипаска, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", в списке остались.Предприниматель оспорил ограничения в федеральном суде Вашингтона. Он утверждает, что потерял из-за них 7,5 миллиарда долларов. Преследование Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Дерипаска считает незаконным.В феврале 2020-го газета Financial Times опубликовала статью, к которой приложила скан ответа OFAC адвокатам Дерипаски. В этом письме ведомство изложило основания для своих действий: там перечислены шесть пунктов, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указан.В июне этого года суд отказал бизнесмену в иске, удовлетворив ходатайство ответчиков в лице Минфина США. Дело закрыто.

https://ria.ru/20211020/obyski-1755376379.html

https://ria.ru/20211020/sosed-1755310305.html

https://ria.ru/20211019/rassledovanie-1755302726.html

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сша, в мире, вашингтон (город), олег дерипаска, дональд трамп, фбр, россия